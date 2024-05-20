ДЕПУТАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С МИНИСТРОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ . В Парламенте в рамках «правительственного часа» с участием министра внутренних дел Республики Абхазия Робета Киут состоялось обсуждение состояния дел в сфере правопорядка. В ходе подготовки к «правительственному часу», в соответствии с законодательством, Комитет по обороне и национальной безопасности подготовил и направил министру перечень вопросов, волнующих депутатов.

Выступая перед депутатами с докладом, министр представил информацию о состоянии дел в сфере правопорядка и борьбы с преступностью в республике, рассказал о первоочередных задачах, стоящих перед органами внутренних дел Республики Абхазия, а также высказал некоторые предложения, касающиеся совершенствования законодательства.

При обсуждении проблем, связанных с усилением борьбы с незаконным распространением и потреблением наркотических средств, депутаты интересовались взаимодействием Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы по вопросам порядка въезда, нахождения и выезда иностранных граждан в Республику Абхазия, так как основными распространителями наркотических веществ являются иностранные граждане, прибывающие в нашу страну.

Министр представил депутатам статистику дорожно-транспортных происшествий и рассказал о ситуации на трассах. В частности, Роберт Киут ответил на вопросы депутатов, касающиеся определения участков дорог при установке камер фото- и видеофиксации, планирования увеличения их количества на дорогах республики. Отдельное внимание было уделено незаконному хранению и ношению оружия.

Депутаты подняли вопрос, связанный с соответствием законодательству Республики Абхазия функционирования на территории республики российских частных охранных предприятий. Также участники дискуссии обсудили проблемы, возникающие для граждан Абхазии, в связи с административным регламентом, вступившим в силу на территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года, в котором говорится о получении российского водительского удостоверения в дополнение к абхазскому.

Заслушав министра, депутаты выразили готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с Министерством внутренних дел по всем направлениям его деятельности.