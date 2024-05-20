ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:47
Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. Делегация Парламента Республики прибыла в Республику Калмыкия, где начинает работу 40-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). На административной границе Республики Калмыкия и Ставропольского края делегацию, возглавляемую заместителем спикера Ашотом Миносяном, встретил заместитель председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Николай Нуров.
В составе делегации Парламента Республики в мероприятиях Конференции будут участвовать: Венори Бебия – председатель Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, Левон Галустян – зампредседателя Комитета по образованию, науке, языковой политике, религии, и делам СМИ, Нарсоу Салакая – зампредседателя Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, Вахтанги Голандзия – член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
В состав Южно-Российской Парламентской Ассоциации входят парламентские делегации, представляющие Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, Государственный Совет Республики Крым, Законодательное Собрание Краснодарского края, Думу Астраханской области, Волгоградскую областную Думу, Законодательное Собрание Ростовской области, Законодательное Собрание города Севастополя, Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия, Народное Собрание Республики Ингушетия, Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики, Парламент Республики Северная Осетия-Алания, Думу Ставропольского края.
Мероприятия конференции будут проходить с 20 по 22 мая. Парламентариям предстоит большая работа на площадках восьми комитетов и комиссии ЮРПА, в ходе запланированных встреч и заседаний.
Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия, ответственный за проведение 40-й Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, также предусмотрел для гостей Калмыкии программу, которая представит им богатую историю республики и многообразие народных традиций.
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