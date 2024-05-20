ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ . Делегация Парламента Республики прибыла в Республику Калмыкия, где начинает работу 40-я Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). На административной границе Республики Калмыкия и Ставропольского края делегацию, возглавляемую заместителем спикера Ашотом Миносяном, встретил заместитель председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Николай Нуров.