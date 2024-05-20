ВРЕМЕННЫЙ ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ НА КОНТРОЛЕ КРАСНОДАРСКОЙ ТАМОЖНИ

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ . В регионе деятельности Краснодарской таможни участились случаи нарушения таможенного законодательства в отношении временно ввезенных транспортных средств. Краснодарская таможня обращает внимание физических лиц на необходимость соблюдения правил ввоза автомобилей с Абхазским учетом и соблюдения установленного срока временного ввоза.

С начала 2023 года таможней возбуждено 19 уголовных дел и 230 дел об административных правонарушениях по фактам совершения незаконных операций с транспортными средствами, временно ввезенными на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Республики Абхазия.

Уголовные и административные дела связаны с многочисленными нарушениями сроков временного ввоза автомобилей, продажей ввезенных автомобилей, незаконной передачей транспортных средств другим лицам, а также с использованием поддельных документов.

В случае если временно ввезенный автомобиль без уплаты таможенных платежей будет продан, или передан на таможенной территории союза иностранным гражданином – гражданину РФ, то покупатель с этого момента находится в зоне риска. В отношении автомобиля проводятся розыскные мероприятия и при его обнаружении применяются меры по его задержанию. В отношении владельца транспортного средства возбуждается уголовное или административное дело (в зависимости от суммы неуплаченных платежей). Впоследствии, по решению суда, автотранспорт может быть конфискован в пользу государства.

Также, по факту невывоза транспортного средства в установленные сроки, таможенные органы выставляют требование об уплате таможенных платежей и принимают меры направленные на их взыскание. К лицам, у которых возникла задолженность, могут быть применены запретительные меры по въезду в РФ или выезду за границу.

Подобные нарушения законодательства выявляются таможенными органами по всей стране. На улицах городов появилось большое количество автомобилей с абхазскими номерами различных премиальных брендов. Главный аргумент в пользу покупки автомобиля из Абхазии – это низкая цена. Поскольку в Абхазии отсутствуют налоговые сборы и дорогостоящие таможенные платежи, да и сама процедура постановки на абхазский учет несложная, подержанные премиальные автомобили высокого класса можно приобрести по привлекательным ценам.

Для машин из Абхазии существуют ограничения ввоза на территорию Таможенного союза. Автомобили для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей, зарегистрированные на территории иностранных государств, могут ввозить только граждане иностранного государства на срок своего временного пребывания (но не более 1 года).

Краснодарская таможня настоятельно рекомендует перед приобретением автомобиля, зарегистрированного в Абхазии, заранее ознакомиться с таможенным законодательством. Если Вам поступило «заманчивое» предложение по приобретению авто с абхазским учетом, подумайте о последствиях, которые в дальнейшем могут Вас ожидать.

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