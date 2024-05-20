СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ В 2024 ГОДУ ВЫРОС НА ТРЕТЬ

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ . Рост цен на отдых в Абхазии не повлек снижения спроса, наоборот, с начала 2024-го число бронирований в межсезонье увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Не «подкачали» и майские – в этот период спрос на отдых вырос на 150%.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, увеличились не только цены на отдых в республике, но и глубина бронирования номеров.

На сегодняшний день отмечается также рост продаж летних туров в Абхазию – по сравнению с 2023 годом на 22%.

По количеству проданных туров Абхазия опережает курорты Кавказских Минеральных Вод, Крыма и Белоруссии. Однако уступает Краснодарскому краю.