 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024

ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО

Сухум. 14 января 2024. Абхазия-Информ. Западные спонсоры финансируют ряд «независимых информационных проектов» в Абхазии, которые…
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?
октября 31 2023
«ОФИЦИАЛЬНАЯ АБХАЗИЯ», ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЧТО ОНА ЗНАЧИТ ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ?

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Май 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ В 2024 ГОДУ ВЫРОС НА ТРЕТЬ

Новости Понедельник, 20 мая 2024 17:28
Оцените материал
(0 голосов)
СПРОС НА ТУРЫ В АБХАЗИЮ В 2024 ГОДУ ВЫРОС НА ТРЕТЬ

Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. Рост цен на отдых в Абхазии не повлек снижения спроса, наоборот, с начала 2024-го число бронирований в межсезонье увеличилось на 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Не «подкачали» и майские – в этот период спрос на отдых вырос на 150%.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, увеличились не только цены на отдых в республике, но и глубина бронирования номеров.

На сегодняшний день отмечается также рост продаж летних туров в Абхазию – по сравнению с 2023 годом на 22%.

По количеству проданных туров Абхазия опережает курорты Кавказских Минеральных Вод, Крыма и Белоруссии. Однако уступает Краснодарскому краю.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 20 мая 2024 17:30

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДМИТРИЙ ГВАЗАВА С НАПАРНИКОМ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА В ДВУХ ГОНКАХ В АБХАЗИИ ЧИСЛО ОТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО В 10 РАЗ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.