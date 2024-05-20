В АБХАЗИИ ЧИСЛО ОТЕЛЕЙ ВЫРОСЛО В 10 РАЗ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
Сухум. 20 мая 2024. Абхазия-Информ. Абхазия за пять лет нарастила количество туристических объектов размещения в 10 раз. Сегодня в республике работает порядка 850 объектов, это и отели, и базы отдыха, и частные гостевые дома.
О десятикратном росте числа объектов размещения в Абхазии рассказала экономист, педагог, старший научный сотрудник отдела экономики Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Амра Цушба на радио Sputnik.
«Число объектов размещения значительно выросло, если в 2018 году их количество составляло 79, то на начало 2023 года – 828 объектов, в десять раз больше», – сказала Амра Цушба.
Она назвала причины роста числа отелей в Абхазии. Мест размещения в курортной республике стало больше в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов, в связи с учетом ИП, работающих в сфере, а также слаженной работе налоговых органов.
В 2018 году турпоток в республику составил 131 тыс. человек, в 2022 году – более 309 тыс. человек. За четыре года турпоток вырос в 2,5 раза.
Также серьезно за последние годы вырос поток туристов, приезжающих на экскурсии, возросло количество койко-мест в Абхазии и другие показатели, указывающие на позитивную ситуацию в сфере туризма.
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