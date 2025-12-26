 

ГЕНПРОКУРОР ПООЩРИЛ РЯД СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

Новости Пятница, 26 декабря 2025 17:52
ГЕНПРОКУРОР ПООЩРИЛ РЯД СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. За примерное исполнение своих служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе, генеральный прокурор Республики Абхазия, государственный советник юстиции II класса Адгур Агрба наградил нагрудным знаком «За безупречную службу в органах прокуратуры Республики Абхазия» зампрокурора Очамчырского района, старшего советника юстиции Мадину Чукбар.

Также, были награждены Почетными грамотами генерального прокурора начальник Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, старший советник юстиции Аида Адлейба; заместитель начальника следственного управления – начальник следственной части Генпрокуратуры, советник юстиции Инар Амичба; старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления Генеральной прокуратуры, младший советник юстиции Наур Кирия; старший следователь следственной части следственного управления Генпрокуратуры, юриста I класса Омар Бжания.

Генеральный прокурор выразил уверенность, что слаженные и профессиональные действия помогут сотрудникам ведомства и впредь добиваться положительных результатов.

