ГЕНПРОКУРОР ПООЩРИЛ РЯД СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. За примерное исполнение своих служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе, генеральный прокурор Республики Абхазия, государственный советник юстиции II класса Адгур Агрба наградил нагрудным знаком «За безупречную службу в органах прокуратуры Республики Абхазия» зампрокурора Очамчырского района, старшего советника юстиции Мадину Чукбар.