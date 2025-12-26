 

Абхазия Информ

В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВВОЗ «НОВОГОДНИХ» ФРУКТОВ

Новости Пятница, 26 декабря 2025 17:59
В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВВОЗ «НОВОГОДНИХ» ФРУКТОВ

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Общий импорт абхазских фруктов на сегодняшний день составляет порядка 27 тыс. тонн. Основную долю в структуре импорта сельхозпродукции из Абхазии (почти 80%) продолжают занимать мандарины, которых на сегодняшний день через МАПП Адлер ввезено более 23 тыс. тонн (в аналогичном периоде прошлого года – более 28 тысяч тонн).

Кроме мандаринов предприниматели ввозят и другие востребованные на российском рынке фрукты: фейхоа, хурму, лимоны, апельсины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки хурмы удвоились, составив 500 тонн (в 2024 – 200 тонн). Также увеличились поставки фейхоа, составив 1,4 тыс. тонн (в 2024 – 800 тонн), апельсинов – 160 тонн (в 2024 – 125 тонн). Более чем вдвое вырос импорт лимонов – до 700 тонн (в 2024 - 265 тонн).

«В преддверии Нового года продолжается активный ввоз плодоовощной продукции из Республики Абхазия, – отметил начальник таможенного поста МАПП Адлер Сочинской таможни Антон Александров. – За последние сутки таможенный контроль прошли более 200 грузовых транспортных средств с 1 тыс. тонн фруктов».

Контроль грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией проводится в приоритетном порядке, максимально оперативно.

