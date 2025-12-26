 

В ГОСКОМИТЕТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА АБХАЗИИ 2025 ГОДА

Новости Пятница, 26 декабря 2025 18:02
В ГОСКОМИТЕТЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА АБХАЗИИ 2025 ГОДА

Сухум. 26 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сегодня в Госкомитете по делам молодежи и спорта состоялось заседание комиссии по определению лучшего спортсмена Республики Абхазия 2025 года. В состав комиссии вошли председатель вице-премьер, и.о. председателя Госкомитета Таращ Хагба, его заместители Беслан Карчава и Роман Цкуа, начальник спортивного отдела Госкомитета Жанна Зантария, депутат Парламента Демур Гогия, советник президента  по спорту Ахра Ашуба, спортивный журналист Александр Когония, журналист и политолог Инал Хашиг.

Перед экспертами стояла непростая задача – выбрать наиболее достойного спортсмена среди представителей различных видов спорта. При принятии решения учитывались спортивные достижения и результаты, показанные спортсменами в течение 2025 года.

В число номинантов вошли: Инал Гаделия (самбо), Инар Кетия (вольная борьба), Федор Шипарцов (баскетбол), Батал Гогия (волейбол), Леон Черкезия (дзюдо), Харитон Агрба (бокс), Заур Тарба (футбол), Ренат Карчава (настольный теннис), Темур Чхебелия (конный спорт), Астамур Кация (теннис).

Также экспертная комиссия определила победителей в номинациях «Тренер года», «Спортсменка года», «Спортсмен года по национальным конным видам спорта», а также «Федерация года».

Имена победителей будут объявлены 27 декабря на торжественной церемонии вручения премии «Молодой лидер».

Прочитано 2 раз

