МВД АБХАЗИИ: УБИЙСТВА И ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВА СНИЖЕНЫ НА 35%.

Открывая совещание, Дмитрий Дбар поздравил коллег с победой в республиканском межведомственном турнире по мини-футболу. Министр вручил почетные грамоты и денежные премии игрокам сборной команды МВД – сотрудникам подразделений. Далее, начальники управлений центрального аппарата МВД РА выступили с отчетами о деятельности подразделени.

Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. Убийства и покушения на убийства по республике снижены на 35%. Об этом сказал министр внутренних дел Абхазии Дмитрий Дбар 2 сентября на рабочем совещании с руководителями министерства, начальниками управлений и личным составом центрального аппарата ведомства. https://mvdra.org/publications/10884/

По отчетам начальников подразделений блока криминальной милиции отмечена положительная динамика в оперативно-розыскной деятельности. "Произведены задержания ранее разыскиваемых и скрывающихся от следствия и суда лиц. На 38 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года повышен уровень выявления преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ выявлены и оперативно раскрыты 110 фактов, по 109 преступным эпизодам возбуждены уголовные дела, 78 уголовных дел закончены производством и были направлены в суды, по остальным ведется расследование. В категории особо тяжких преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года убийства и покушения на убийства снижены на 35%, общее число разбойных нападений снижено на 31%. Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 59%, по всем нераскрытым уголовным делам проводятся следственно-оперативные и оперативно-розыскные мероприятия", - говорится в сообщении.

За отчетный период следственное управление МВД и территориальные подразделения приняли к производству 276 уголовных дел и на сегодняшний день в суды направлено 106. Органы дознания приняли к производству 145 уголовных дел, из которых 88 уже направили в суды.

Глава МВД РА Дмитрий Дбар особое требование обозначил к соблюдению служебной дисциплины личным составом органов внутренних дел, возложив персональную ответственность за контроль и исполнение на руководителей подразделений министерства ВД.

В заключении совещания министр дал строгие указания по повышению уровня профессиональной деятельности личного состава всех подразделений ведомства и исполнения поставленных руководством задач.