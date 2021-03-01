В МВД ОБСУДИЛИ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ

Сухум. 1 марта 2021. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, - сообщает пресс- служба МВД РА.

На совещании обсуждались вопросы криминогенной обстановки в республике, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране.

Министром даны указания усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению места нахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда, повысить раскрываемость преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности – незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в частности, хранение, распространение и ввоз на территорию Абхазии таковых. На исполнение поручений министр установил 30-дневный срок под личную ответственность начальников и первых заместителей начальников ГОРРОВД, начальников подразделений уголовного розыска.

Дмитрий Дбар обозначил ответственным лицам направления в предупредительно-профилактической работе по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

Особый акцент министром сделан на ситуацию в области дорожной безопасности. При очевидном снижении количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них граждан в сравнении с прошлыми периодами, подразделения Госавтоинспекции МВД ориентированы на усиление профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД. По итогам на 1 марта текущего года министр поручил подготовить отчетно-аналитические материалы в части обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в республике.

Так же на совещании обсудили вопрос об обеспечении исполнения Указаний Президента Абхазии о запрете на деятельность по извлечению криптовалют и нелегальному подключению к энергосети. В рамках проводимых мероприятий подразделения МВД по всей республике продолжают работу по выявлению фактов незаконного подключения к энергосети объектов по извлечению криптовалют, ранее отключенные и опломбированные майнинг-фермы ставятся на контроль. Персональная ответственность за данные мероприятия возложена на начальников ГОРРОВД