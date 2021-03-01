 

В мире

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ
февраля 24 2021

БОЛЬШИНСТВО РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ ГРАНИЦ В 2021 ГОДУ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Больше половины российских путешественников (60%) рассчитывают на полное открытие границ в…
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
февраля 22 2021
ПРИ ДОХОДЕ ДО 5 ТЫСЯЧ ЮАНЕЙ ГРАЖДАНЕ КИТАЯ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ
февраля 19 2021
МОСКВА И КАИР ДОГОВОРИЛИСЬ О ЗАПУСКЕ ЧАРТЕРОВ НА КУРОРТЫ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МВД ОБСУДИЛИ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ

Новости Понедельник, 01 марта 2021 21:16
Оцените материал
(0 голосов)
В МВД ОБСУДИЛИ КРИМИНОГЕННУЮ ОБСТАНОВКУ

Сухум. 1 марта 2021. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар провел рабочее совещание с руководителями подразделений центрального аппарата ведомства и начальниками городских управлений и районных отделов внутренних дел, - сообщает пресс- служба МВД РА.

На совещании обсуждались вопросы криминогенной обстановки в республике, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в стране.

Министром даны указания усилить работу по выявлению фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, поднять показатели оперативно-розыскной деятельности по установлению места нахождения и задержанию лиц, скрывающихся от следствия и суда, повысить раскрываемость преступлений, направленных против здоровья населения и общественной нравственности – незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в частности, хранение, распространение и ввоз на территорию Абхазии таковых. На исполнение поручений министр установил 30-дневный срок под личную ответственность начальников и первых заместителей начальников ГОРРОВД, начальников подразделений уголовного розыска.

Дмитрий Дбар обозначил ответственным лицам направления в предупредительно-профилактической работе по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

Особый акцент министром сделан на ситуацию в области дорожной безопасности. При очевидном снижении количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них граждан в сравнении с прошлыми периодами, подразделения Госавтоинспекции МВД ориентированы на усиление профилактических и рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушений ПДД. По итогам на 1 марта текущего года министр поручил подготовить отчетно-аналитические материалы в части обеспечения безопасности дорожно-транспортного движения в республике.

Так же на совещании обсудили вопрос об обеспечении исполнения Указаний Президента Абхазии о запрете на деятельность по извлечению криптовалют и нелегальному подключению к энергосети. В рамках проводимых мероприятий подразделения МВД по всей республике продолжают работу по выявлению фактов незаконного подключения к энергосети объектов по извлечению криптовалют, ранее отключенные и опломбированные майнинг-фермы ставятся на контроль. Персональная ответственность за данные мероприятия возложена на начальников ГОРРОВД

Прочитано 3 раз
Теги

Последнее от Super User

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 13 ТЫСЯЧАМ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.