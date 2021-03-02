АБХАЗСКИЙ ОМБУДСМЕН ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ К ПРЕЗИДЕНТУ О СМЯГЧЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА АБХАЗО-ГРУЗИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Государственная граница с Грузией была закрыта распоряжением и.о. президента Абхазии Валерия Бганба 14 марта 2020 г. в связи с увеличением в Грузии количества лиц, больных COVID-19. Одновременно по этой же причине была закрыта и абхазо-российская государственная граница, что являлось адекватной санитарно-эпидемиологической ситуации мерой, напоминает Уполномоченный.



В течение года граница открывалась 5 раз (на несколько дней каждый раз) в целях предоставления гуманитарного коридора для возвращения жителей Абхазии, пребывавших на тот период на территории Грузии. Также с 15 октября по 30 декабря 2020 года был открыт гуманитарный коридор для граждан Грузии, получателей пенсий и социальных пособий. Для лиц, желающих получить экстренную медицинскую помощь в Грузии, была предоставлена возможность в беспрепятственном пересечении абхазо-грузинской границы.

В августе 2020 года было принято решение о возобновлении работы КПП «Псоу» на абхазо-российской границе, в то время как пересечение абхазо-грузинской границы жителями грузинской национальности восточных районов Абхазии все еще остается невозможным, констатирует Уполномоченный.

Введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе. В настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса как в Абхазии, так и в Грузии. Тем не менее, из-за продолжающегося функционирования абхазо-грузинской границы в режиме ограничения многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация.

Проблемы из-за закрытой границы испытывают молодые люди, обучающиеся и готовящиеся к поступлению в грузинские учебные заведения и не имеющие возможности вовремя выехать в Грузию. Кроме того, как известно, большое количество жителей Абхазии (в большей степени – жителей Галского района), страдающих хроническими заболеваниями, лечатся в грузинских медучреждениях. Многим из них приходится время от времени ездить в Грузию для того, чтобы пройти необходимый курс лечения. Также из-за ограничений пропускного режима на КПП «Ингур» основное население Галского района, являющееся получателями грузинского социального пособия, не могут получить его в Абхазии, следовательно, им для этого необходимо выезжать в Грузию.



Таким образом, без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Галского района (зафиксировано около четырех тысяч случаев), которым за административное нарушение вменяется административный штраф в размере 4800-6000 рублей, что становится для них дополнительным финансовым бременем. Кроме этого, нелегальный переход границы исключает возможность контролировать ситуацию с распространением инфекции COVID-19.

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл обратилась к президенту Аслану Бжания с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода на абхазо-грузинской государственной границе, введенного 14 марта 2020 года и принять необходимые решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека и предусматривающие все меры безопасности, связанные с защитой населения от распространения коронавирусной инфекции.