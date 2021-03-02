МАТВИЕНКО ПРИЗВАЛА РОССИЯН ПЛАНИРОВАТЬ ЛЕТНИЙ ОТПУСК ВНУТРИ СТРАНЫ

Москва, 2 марта - РИА Новости. Россиянам лучше запланировать свои летние отпуска в этом году в России, поехать в Европу и в другие страны будет по-прежнему сложно из-за ситуации с коронавирусом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят", - сказала она в интервью РИА Новости.

Говоря о перспективах для россиян поехать в отпуск за рубеж, спикер подчеркнула, что ситуация здесь зависит не от властей РФ.

"С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но - как известно, это двустороннее решение - только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно", - заявила Матвиенко.

При этом, отметила спикер Совфеда, у россиян есть прекрасные возможности для внутреннего туризма. "Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну – и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми", - сказала она.

"Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас", - завила Матвиенко.