МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМ. В.Г. АРДЗИНБА ВНОВЬ ОРГАНИЗОВАЛ ЭКСПЕДИЦИЮ ПО ПОИСКУ ОСТАНКОВ СОЛДАТ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ (1941-1945).

Это ежегодная экспедиция проводится с целью поиска и захоронения останков советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых в горах Абхазии в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. Об этом в соцсети Фейсбук сообщил руководитель экспедиции заместитель директора по науке Государственного музея Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба Николай Медвенский,

«Сегодня, в 6:25 из Сухумского аэропорта им. В.Г. Ардзинба вылетел вертолет, пилотируемый кавалером Ордена Леона Нурием Герзмава, с девятью участниками военно-патриотической экспедиции "Марух. Высокогорный фронт 2020" на борту», - отметил Медвенский.

Это запланированная экспедиция музея проводится при поддержке министерства обороны и министерства культуры Абхазии. Координатор акции - директор музея Боевой Славы им. В.г. Ардзинба, Герой Абхазии Мзия Бейя.

Историк Николай Медвенский отметил в беседе с корр. «Абхазия-Информ» о том, что поисковой группе приблизительное известно местонахождение останков погибших бойцов Красной армии в горах на перевалах осенью и зимой 1942 года. «Основная наша задача, конечно же, остается прежней — это поиск останков красноармейцев, погибших в далеком 42-ом, и затем их захоронение с воинскими почестями. Мы также намерены пополнить фонды музея Боевой Славы найденными артефактами тех лет». – сказал Медвенский,

В августе 2018г. найденные останки солдат Красной армии, погибших на Санчарском перевале, были с воинскими почестями похоронены в центре высокогорного села Псху. В октябре 2019 года там же торжественно после реконструкции открыли мемориал советским солдатам - героям павшим за освобождение Псху. (Ремонтно-восстановительные работы мемориала провели при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и при участии международного культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме и Союза граждан России – АИ).

Село Псху находится на высоте 760 метров над уровнем моря. Это единственный населенный пункт в Абхазии, который был оккупирован немецкими войсками в годы Великой Отечественной.