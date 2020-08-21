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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ГУДИСА АГРБА ОБСУДИЛИ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТА

Новости Среда, 02 сентября 2020 22:02
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ГУДИСА АГРБА ОБСУДИЛИ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТА

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с министром культуры Гудисой Агрба и замминистра Динарой Смыр. 

Речь шла о реализации оставшихся мероприятий ведомственного плана на 2020 год, а также о проекте плана мероприятий Минкульта на 2021 год с учётом возможных рисков изменения эпидобстановки и бюджетных возможностей государства.

Кроме того, Гудиса Агрба рассказал главе правительства о намеченных планах культурного обмена и сотрудничества с Российской Федерацией и о планирующихся обменных гастролях абхазских коллективов в регионах России.

В завершение рабочей встречи участники обсудили проект государственного плана мероприятий по празднованию Дня Победы и Независимости Республики Абхазии.

По предварительном данным, в комплекс мероприятий к 30 сентября войдут концерты с участием российских и абхазских артистов.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 22:06

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