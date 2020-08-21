 

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ТАМАЗОМ ЦАХНАКИЯ

Новости Среда, 02 сентября 2020 21:56
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ТАМАЗОМ ЦАХНАКИЯ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия.

Министр доложил главе правительства о том, что в ЦРБ Гудауты доставлен аппарат компьютерной томографии, приобретённый за счёт благотворительных средств.

По словам Цахнакия, в ближайшие дни в госпиталь прибудет специалист сервисного инженеринга для установки оборудования в подготовленном помещении и инсталляции системы томографа.

Согласно сообщению министра, в полноценном объеме томограф смогут запустить в третьей декаде сентября.

На встрече также были затронуты вопросы функционирования горячей линии Минздрава, обработки обращений по телефону скорой помощи.

Речь шла о контроле за эффективной работой бригад скорой помощи, о материально-техническом обеспечении отделений ССМП, призванных осуществлять первоочередную помощь больным с подозрением на COVID-19 либо транспортировать в лечебное учреждение.

Александр Анкваб поручил Минздраву обеспечить контроль за соблюдением графиков работы станций скорой помощи и медперсонала в учреждениях. Уделять первоочередное внимание вопросам снабжения их расходными материалами и препаратами.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 21:59

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ЕЩЕ 25 ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19 АЛЕКСАНДР АНКВАБ И ГУДИСА АГРБА ОБСУДИЛИ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНКУЛЬТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.