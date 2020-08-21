АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ТАМАЗОМ ЦАХНАКИЯ

По словам Цахнакия, в ближайшие дни в госпиталь прибудет специалист сервисного инженеринга для установки оборудования в подготовленном помещении и инсталляции системы томографа.

Министр доложил главе правительства о том, что в ЦРБ Гудауты доставлен аппарат компьютерной томографии, приобретённый за счёт благотворительных средств.

Согласно сообщению министра, в полноценном объеме томограф смогут запустить в третьей декаде сентября.

На встрече также были затронуты вопросы функционирования горячей линии Минздрава, обработки обращений по телефону скорой помощи.

Речь шла о контроле за эффективной работой бригад скорой помощи, о материально-техническом обеспечении отделений ССМП, призванных осуществлять первоочередную помощь больным с подозрением на COVID-19 либо транспортировать в лечебное учреждение.

Александр Анкваб поручил Минздраву обеспечить контроль за соблюдением графиков работы станций скорой помощи и медперсонала в учреждениях. Уделять первоочередное внимание вопросам снабжения их расходными материалами и препаратами.

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.