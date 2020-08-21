ЕЩЕ 25 ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19
Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 30 подтвержденных на COVID-19, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 8 пациентов.
Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 13 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 384 человека. Из них 138 выздоровели.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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