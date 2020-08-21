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Абхазия Информ

ЕЩЕ 25 ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19

Новости Среда, 02 сентября 2020 18:34
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Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 30 подтвержденных на COVID-19, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 8 пациентов. 

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 13 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 384 человека. Из них 138 выздоровели. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 18:36

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