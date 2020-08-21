ЕЩЕ 25 ЗАРАЖЕННЫХ COVID-19

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 190 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 25 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 30 подтвержденных на COVID-19, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 8 пациентов.

Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 13 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 384 человека. Из них 138 выздоровели.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.