В ГУДАУТСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ДОСТАВЛЕН АППАРАТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Гудаутскую ЦРБ доставили аппарат компьютерной томографии, приобретённый за счёт средств движения абхазских бизнесменов «Мы вместе», сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Уже 5 сентября в госпиталь прибудет специалист инженер-наладчик, который станет заниматься установкой оборудования в соответствующем кабинете и его инсталляцией (запуском) в присутствии абхазских рентгенологов.
Kомпьютерный томограф позволит в оперативном порядке диагностировать ковид-ассоциированную пневмонию у пациентов госпиталя с COVID-19, что послужит серьёзным подспорьем в работе медиков.
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