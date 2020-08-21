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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ДОСТАВЛЕН АППАРАТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Новости Среда, 02 сентября 2020 17:31
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Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Гудаутскую ЦРБ доставили  аппарат компьютерной томографии, приобретённый за счёт средств движения абхазских бизнесменов «Мы вместе», сообщает пресс-служба Минздрава РА. 

Уже 5 сентября в госпиталь прибудет специалист инженер-наладчик, который станет заниматься установкой оборудования в соответствующем кабинете и его инсталляцией (запуском) в присутствии абхазских рентгенологов. 

Kомпьютерный томограф  позволит в оперативном порядке диагностировать ковид-ассоциированную пневмонию у пациентов госпиталя с COVID-19, что послужит серьёзным подспорьем в работе медиков. 

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 17:59

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