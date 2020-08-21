В ГУДАУТСКИЙ КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ДОСТАВЛЕН АППАРАТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. В Гудаутскую ЦРБ доставили аппарат компьютерной томографии, приобретённый за счёт средств движения абхазских бизнесменов «Мы вместе», сообщает пресс-служба Минздрава РА.

Уже 5 сентября в госпиталь прибудет специалист инженер-наладчик, который станет заниматься установкой оборудования в соответствующем кабинете и его инсталляцией (запуском) в присутствии абхазских рентгенологов.

Kомпьютерный томограф позволит в оперативном порядке диагностировать ковид-ассоциированную пневмонию у пациентов госпиталя с COVID-19, что послужит серьёзным подспорьем в работе медиков.