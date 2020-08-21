АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА С 90-ЛЕТИЕМ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил коллектив старейшего в Абхазии книжного издательства с 90-летием.

В письме говорится:

«Со времени основания и по сегодняшний день Абгосиздат является ведущим упреждением книгоиздания и просветительства. Сотни тысяч книг на абхазском и русском языках выпущены за прошедшие десятилетия. Художественная; научная, детская литература, учебные пособия для школ, произведения выдающихся абхазских писателей и шедевры зарубежной литературы в переводе на абхазский язык - все это труд высокопрофессионального коллектива редакторов, художников, полиграфистов.