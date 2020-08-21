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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА С 90-ЛЕТИЕМ

Новости Среда, 02 сентября 2020 16:12
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕКТИВ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА С 90-ЛЕТИЕМ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поздравил коллектив старейшего в Абхазии книжного издательства с 90-летием.

В письме говорится:

«Со времени основания и по сегодняшний день Абгосиздат является ведущим упреждением книгоиздания и просветительства. Сотни тысяч книг на абхазском и русском языках выпущены за прошедшие десятилетия. Художественная; научная, детская литература, учебные пособия для школ, произведения выдающихся абхазских писателей и шедевры зарубежной литературы в переводе на абхазский язык - все это труд высокопрофессионального коллектива редакторов, художников, полиграфистов.

Сегодня перед Абхазским государственным издательством, испытывающим трудные времена, стоят новые задачи: существенно улучшить качество издаваемых учебников, журналов, художественных произведений. От этого зависит интерес к Книге.

Желаю вам новых удачных проектов, благодарных читателей и всего самого доброго».

Об этом сообщает пресс-служба КМ РА.

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