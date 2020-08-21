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Абхазия Информ

ТЕЛО ПОГИБШЕГО СПЕЛЕОЛОГА ПАВЛА ДЕМИДОВА ОТПРАВИЛИ В МОСКВУ

Новости Среда, 02 сентября 2020 14:47
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ТЕЛО ПОГИБШЕГО СПЕЛЕОЛОГА ПАВЛА ДЕМИДОВА ОТПРАВИЛИ В МОСКВУ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Сегодня тело погибшего в горах спелеолога Павла Демидова отправили в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

23 августа один из лучших спелиологов России Павел Демидов спустился в пещеру горного массива Арбаика (Гагрский район) вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. Павел Демидов был членом команды «Перово-Спелео».

Пещеру, в которой погиб российский спелеолог, открыли в 2019 году, исследовав ее до глубины 200 метров. В этом году этим двум спелеологам удалось пройти до 350 метров вглубь, но начался крупноглыбовый овал. Шумейко спасся, но Павлу Демидову не удалось выбраться из-под камней.

Спасательная операция, которую проводили российские спелео-спасатели совместно с сотрудниками МЧС Абхазии, заняла семь дней. Операция проводилась под контролем министра ЧС РА Льва Квициния. Во вторник, 1 сентября, сотрудники МЧС Абхазии совместно со спелеологами извлекли тело погибшего Павла Демидова из пещеры. 2 сентября на вертолете его сначала доставили в морг города Гагры, затем переправили в Москву.

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Уникальный карстовый массив Арбаика (2656 м над уровнем моря), состоит из более ста пещер, в том числе крупных глубиной более 2000 метров. Спелеологи считают одну из пещер Арбаики – Крубера-Воронья (глубина 2196 м), уникальной и самой глубокой в мире пропастью. По мнению специалистов, пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и мира.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 14:53

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