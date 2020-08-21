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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АРЦАХА АРАИКА АРУТЮНЯНА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 02 сентября 2020 14:11
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА АРЦАХА АРАИКА АРУТЮНЯНА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Президента Арцаха Араика Арутюняна с Днем Республики. В поздравительной телеграмме говорится:

«Уважаемый Араик Владимирович!

От имени народа и руководства Республики Абхазия поздравляю Вас с государственным праздником – Днем Республики Арцах.

2 сентября 1991 года была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики, что стало поворотным событием в истории Арцаха. 29 лет назад на референдуме волей народа был заложен прочный фундамент национальной правовой системы государства. Многонациональный народ Арцаха проявил единую волю и силу духа ради великой цели, борьбы за справедливость и свободу, право на построение суверенного и независимого государства.

 

Сегодня Арцах является современной республикой с развивающейся экономикой, культурой и сельским хозяйством. Это говорит о том, что руководством страны выбран правильный курс развития республики и ее благополучия.

Уверен, что союзнические   отношения между Республикой Абхазия и Республикой Арцах и впредь будут укрепляться и активно развиваться на благо наших народов.

Искренне желаю Вам, уважаемый Араик Владимирович, крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему народу Арцаха – мира и процветания».

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 14:25

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