 

В мире

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ. КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
августа 31 2020

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ. КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Житель развитой, цивилизованной страны имеет право на получение пенсии. Сумма её везде разная и зависит…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
августа 29 2020
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
августа 21 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИНТЕРВЬЮ С АСТАМЫРОМ АХБА ПОЛУЧИЛО ДИПЛОМ КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА»

Новости Среда, 02 сентября 2020 13:22
Оцените материал
(0 голосов)
ИНТЕРВЬЮ С АСТАМЫРОМ АХБА ПОЛУЧИЛО ДИПЛОМ КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА»

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Национальная курортная ассоциация, АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и портал о гостеприимстве WelcomeTimes подвели итоги журналистского Конкурса «Российская здравница».

Конкурс проводился с целью формирования в обществе через СМИ позитивного восприятия санаторно-курортного лечения, повышения информированности российского общества об отечественных традициях и современных возможностях санаторно-курортного оздоровления и лечения; популяризации российских курортов, здравниц и лучших практик санаторно-курортного оздоровления.

К конкурсу были допущены 16 работ, участниками стали 6 журналистов региональных СМИ и 7 блогеров.

В номинации «Лучшая публикация в региональных СМИ» приняли участие 6 журналистов, представлено 8 публикаций.

Жюри приняло решение о вручении всем участникам Дипломов участника журналистского конкурса «Российская здравница» в номинации «Лучшая публикация в региональных СМИ».

В их числе Феденко Надежда Анатольевна, журналист портала о гостеприимстве Welcome Times, опубликовавшая интервью с президентом Гильдии отельеров Республики Абхазии Астамыром Ахба: «В Абхазии есть все условия для комфортного и современного отдыха». https://welcometimes.ru/opinions/astamyr-ahba-v-abhazii-est-vse-usloviya-dlya-komfortnogo-i-sovremennogo-otdyha

Астамыр Ахба рассказал о том, как сейчас обстоят дела в курортной и отельной сфере Республики, насколько безопасен отдых и что именно привлекает туристов, приезжающих в Абхазию.

Прочитано 4 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АЛАНУ БЕЗ НАС НЕ СПРАВИТЬСЯ!
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.