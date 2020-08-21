ИНТЕРВЬЮ С АСТАМЫРОМ АХБА ПОЛУЧИЛО ДИПЛОМ КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА»

Конкурс проводился с целью формирования в обществе через СМИ позитивного восприятия санаторно-курортного лечения, повышения информированности российского общества об отечественных традициях и современных возможностях санаторно-курортного оздоровления и лечения; популяризации российских курортов, здравниц и лучших практик санаторно-курортного оздоровления.

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Национальная курортная ассоциация, АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» и портал о гостеприимстве WelcomeTimes подвели итоги журналистского Конкурса «Российская здравница».

К конкурсу были допущены 16 работ, участниками стали 6 журналистов региональных СМИ и 7 блогеров.

В номинации «Лучшая публикация в региональных СМИ» приняли участие 6 журналистов, представлено 8 публикаций.

Жюри приняло решение о вручении всем участникам Дипломов участника журналистского конкурса «Российская здравница» в номинации «Лучшая публикация в региональных СМИ».

В их числе Феденко Надежда Анатольевна, журналист портала о гостеприимстве Welcome Times, опубликовавшая интервью с президентом Гильдии отельеров Республики Абхазии Астамыром Ахба: «В Абхазии есть все условия для комфортного и современного отдыха». https://welcometimes.ru/opinions/astamyr-ahba-v-abhazii-est-vse-usloviya-dlya-komfortnogo-i-sovremennogo-otdyha

Астамыр Ахба рассказал о том, как сейчас обстоят дела в курортной и отельной сфере Республики, насколько безопасен отдых и что именно привлекает туристов, приезжающих в Абхазию.