АЛАНУ БЕЗ НАС НЕ СПРАВИТЬСЯ!

Рождение первого сына, Баграта, для семьи стало большой радостью, но радость была омрачена поставленным врачами диагнозом: задержка в развитии. Родители незамедлительно начали заниматься лечением первенца: больницы, препараты.

История семьи Квачахия, где два братика связаны разной болезнью, никого не оставит равнодушным.

ДЦП, задержка речевого развития, косоглазие - это все диагнозы Алана, но об этом позже...

Прошло время, и родился второй сыночек – Алан. Диагноз Алана поверг родителей в шок, но у родителей уже был опыт, и так же, как в случае с Багратом, они сразу начали заниматься лечением.

С первых дней жизни сыновей, Баграта и Алана, родители вместе с мальчиками ведут борьбу с их болезнями.

Уже заметны улучшения, но Алан до сих пор не может самостоятельно держать спинку и стоять без опоры.

Одним курсом лечения не обойтись. Сейчас наш Фонд открывает сбор средств на обследование и лечение Алана, чтобы он смог встать на ножки и говорить.

И только в специализированных клиниках врачи дают надежду на лучшее будущее мальчика.

Его уже ждут в Научно-Практическом Центре детской психоневрологии Департамента Здравоохранения Москвы, где он сможет пройти лечение.

Дорогие наши благотворители, стоимость лечения Алана – 245 000 рублей.

У семьи Квачахия нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына, так как родители не имеют стабильного дохода, а все имеющиеся ресурсы они уже использовали.

Без помощи неравнодушных сейчас им не справиться.

Алану важна любая, даже самая маленькая сумма. Именно благодаря вашей помощи мальчик сможет успешно развиваться, начать ходить и разговаривать, а шансы на это у него есть.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:⠀

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»!

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Аалина Анатольевна).

Также Фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM;

BITCOIN;

DASH на сайте abkhazia.foundation

Вы можете рассказать о нашем Фонде, который в маленькой стране вершит большие дела;

поделиться со своими подписчиками информацией в социальных сетях.

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.