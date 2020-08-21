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Абхазия Информ

АЛАНУ БЕЗ НАС НЕ СПРАВИТЬСЯ!

Новости Среда, 02 сентября 2020 12:45
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АЛАНУ БЕЗ НАС НЕ СПРАВИТЬСЯ!

ДЦП, задержка речевого развития, косоглазие - это все диагнозы Алана, но об этом позже...

История семьи Квачахия, где два братика связаны разной болезнью, никого не оставит равнодушным.

Рождение первого сына, Баграта, для семьи стало большой радостью, но радость была омрачена поставленным врачами диагнозом: задержка в развитии. Родители незамедлительно начали заниматься лечением первенца: больницы, препараты.

Прошло время, и родился второй сыночек – Алан. Диагноз Алана поверг родителей в шок, но у родителей уже был опыт, и так же, как в случае с Багратом, они сразу начали заниматься лечением.

С первых дней жизни сыновей, Баграта и Алана, родители вместе с мальчиками ведут борьбу с их болезнями.

Уже заметны улучшения, но Алан до сих пор не может самостоятельно держать спинку и стоять без опоры.

Одним курсом лечения не обойтись. Сейчас наш Фонд открывает сбор средств на обследование и лечение Алана, чтобы он смог встать на ножки и говорить.

И только в специализированных клиниках врачи дают надежду на лучшее будущее мальчика.

Его уже ждут в Научно-Практическом Центре детской психоневрологии Департамента Здравоохранения Москвы, где он сможет пройти лечение.

Дорогие наши благотворители, стоимость лечения Алана – 245 000 рублей.

У семьи Квачахия нет возможности самостоятельно оплатить лечение сына, так как родители не имеют стабильного дохода, а все имеющиеся ресурсы они уже использовали.

Без помощи неравнодушных сейчас им не справиться.

Алану важна любая, даже самая маленькая сумма. Именно благодаря вашей помощи мальчик сможет успешно развиваться, начать ходить и разговаривать, а шансы на это у него есть.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»!

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Аалина Анатольевна).

Также Фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM;

BITCOIN;

DASH на сайте abkhazia.foundation

Вы можете рассказать о нашем Фонде, который в маленькой стране вершит большие дела;

поделиться со своими подписчиками информацией в социальных сетях.

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 12:55

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