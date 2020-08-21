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Абхазия Информ

30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 02 сентября 2020 12:33
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30 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Валерий Кварчия, от имени депутатского корпуса и от себя лично поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельскому, Председателя Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александра Коршунова, главу официального представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба, Генерального секретаря Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Сообщества «За демократию и права народов» Григория Маракуцу с 30-летием образования Приднестровской Молдавской Республики.

В поздравлении Спикера Парламента Республики Абхазия отмечается, что новый этап строительства государственности Приднестровской Молдавской Республики был начат 2 сентября 1990 года.

«Испытания, выпавшие на долю приднестровцев за 30 лет, прошедших с момента провозглашения независимости, показали стойкость и целеустремленность многонационального приднестровского народа.

Многие сыновья и дочери Приднестровья положили свои жизни за свободу своей страны. Вечная им память», – говорится в письме.

Валерий Кварчия подчеркнул, что «наши республики связывает прошлое, настоящее и будущее. Мы всегда будем помнить и имена добровольцев – приднестровцев, вставших рядом с нами во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг.»

«Взаимопонимание и доверие, традиции дружбы и общность взглядов, стали основой для нашего сотрудничества. За прошедшие годы нам вместе удалось многое сделать.

Становление государственности Приднестровской Молдавской Республики смогло состояться и благодаря единству людей, населяющих Республику, их искреннему стремлению жить в мире и согласии».

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Спикер Валерий Кварчия пожелает всему народу Приднестровской Молдавской Республики процветания и счастливого будущего», – говорится в письме Валерия Кварчия.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 12:37

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