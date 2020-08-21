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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ АРТУРА ТОВМАСЯНА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Новости Среда, 02 сентября 2020 12:08
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ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ АРТУРА ТОВМАСЯНА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравительное письмо председателю Национального Собрания Республики Арцах Артуру Товмасяну.

В письме говорится:

«Уважаемый Артур Бабкенович!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравляю Вас с Днем Республики Арцах!

За годы независимости, героический и трудолюбивый народ Арцаха сумел многого добиться, а главное убедительно доказал свою способность отстаивать и приумножать всё, что было сделано на пути строительства государства. Сегодня, как и все двадцать девять лет, которые прошли после принятия Декларации о провозглашении независимости Вашей Республики, одним из основных направлений деятельности государства является поддержание мира.

В этот торжественный день вместе с народом Арцаха мы отдаём дань светлой памяти героям, павшим за свободу Родины.

Мы выражаем Вам нашу поддержку в решении задач, стоящих перед Вашей страной. Уверены в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества наших парламентов на благо народов Республики Абхазия и Республики Арцах.

Уважаемый Артур Бабкенович, сердечно желаю Вам, депутатам Национального собрания и всем гражданам Республики Арцах прочного мира, успехов в созидательном труде и счастья!»

Об этом сообщает пресс-служба Парламента.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 02 сентября 2020 12:18

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