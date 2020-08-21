ВАЛЕРИЙ КВАРЧИЯ ПОЗДРАВИЛ АРТУРА ТОВМАСЯНА С ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Сухум. 2 сентября 2020. Абхазия-Информ. Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия направил поздравительное письмо председателю Национального Собрания Республики Арцах Артуру Товмасяну.
В письме говорится:
«Уважаемый Артур Бабкенович!
От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия поздравляю Вас с Днем Республики Арцах!
За годы независимости, героический и трудолюбивый народ Арцаха сумел многого добиться, а главное убедительно доказал свою способность отстаивать и приумножать всё, что было сделано на пути строительства государства. Сегодня, как и все двадцать девять лет, которые прошли после принятия Декларации о провозглашении независимости Вашей Республики, одним из основных направлений деятельности государства является поддержание мира.
В этот торжественный день вместе с народом Арцаха мы отдаём дань светлой памяти героям, павшим за свободу Родины.
Мы выражаем Вам нашу поддержку в решении задач, стоящих перед Вашей страной. Уверены в дальнейшем укреплении и развитии сотрудничества наших парламентов на благо народов Республики Абхазия и Республики Арцах.
Уважаемый Артур Бабкенович, сердечно желаю Вам, депутатам Национального собрания и всем гражданам Республики Арцах прочного мира, успехов в созидательном труде и счастья!»
Об этом сообщает пресс-служба Парламента.