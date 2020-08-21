1 НОЯБРЯ 2020 г. В АБХАЗИИ СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» выборы в органы местного самоуправления Республики Абхазия назначены на 1 ноября 2020 года.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ О ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

(с изменениями от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V)

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные принципы выборов

Выборы депутатов в органы местного самоуправления города, района, города в районе, поселка, села (далее – депутаты Собрания) проводятся по одномандатным избирательным округам, на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутаты Собрания избираются сроком на четыре года.

Законом Республики Абхазия от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V статья 2 настоящего Закона изложена в новой редакции





См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 2. Избирательное право

Право избирать в органы местного самоуправления принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего возраста.

Депутатом Собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.



Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.





Не могут избираться граждане признанные судом недееспособными, граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, граждане, имеющие судимость, а также граждане, состоящие (состоявшие) на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.





Выборные должностные лица органов государственной власти, должностные лица и служащие местных органов государственного управления не могут быть депутатами Собрания.

Гражданин может быть избран депутатом только одного Собрания.

Статья 3. Право выдвижения кандидатов в члены Собрания

Право выдвижения кандидатов в депутаты Собрания принадлежит избирательным объединениям и группам избирателей.

Законом Республики Абхазия от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V в часть вторую статьи 3 настоящего Закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

Под избирательным объединением понимаются политические партии, уставы которых зарегистрированы Министерством юстиции Республики Абхазия, избирательные объединения коллективов предприятии, учреждений, организаций, учебных заведений, собрания избирателей по месту жительства.

Статья 4. Материальное обеспечение выборов в органы местного самоуправления

Расходы, связанные с организацией и проведением выборов в органы местного самоуправления, производятся за счет средств местного бюджета, собственных средств кандидатов в депутаты Собрания, средств, выделяемых кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, добровольных пожертвований.

ГЛАВА II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ ОКРУГОВ И УЧАСТКОВ

Статья 5. Назначение выборов

Выборы депутатов Собрания города, района, города в районе, поселка, села проводятся одновременно и назначаются Президентом Республики Абхазия не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий органов местного самоуправления.

Статья 6. Порядок формирования Собрания района

В Собрание района избираются представители от города в районе, поселка, села и города – районного центра.

Статья 7. Образование избирательных округов и участков

Для выборов депутатов Собрания образуются избирательные округа.





Количество избирательных округов соответствует количеству депутатов Собрания.





Органы местного самоуправления города, района состоят из 11 - 41 депутатов; органы местного самоуправления города в районе, поселка, села – из 5 - 21 депутатов Собрания.





Конкретное количество депутатов Собрания определяется решениями соответствующих органов местного самоуправления.





Избирательные округа образуются соответствующими избирательными комиссиями города, района, города в районе, поселка, села с учетом административно-территориального деления при соблюдении, в основном, принципа равной численности избирателей в расчете на один избирательный округ.





Не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

Границы избирательных участков не должны пересекать границу избирательных округов.

Избирательные участки образуются окружными избирательными комиссиями.

Часть девятая статьи 7 исключена

См. текст части девятой

Статья 8. Избирательные комиссии

Для проведения выборов в органы местного самоуправления образуются избирательные комиссии:

- города, района, города в районе, поселка, села;

- окружные избирательные комиссии;

- участковые избирательные комиссии.

Законом Республики Абхазия от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V статья 9 настоящего Закона изложена в новой редакции





См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 9. Образование избирательных комиссий города, района, города в районе, поселка, села

Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, села образуются в течение 10 дней после назначения выборов.





Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, села состоят из 9 членов.

Пять членов избирательных комиссий города, района, города в районе, поселка, села избираются соответствующими органами местного самоуправления.

Четыре члена избирательных комиссий города, района, города в районе, поселка, села назначаются главой администрации города, района, города в районе, поселка, села.

Срок полномочий избирательных комиссий города, района, города в районе, поселка, села – четыре года.

Статья 10. Полномочия избирательных комиссий города, района, города в районе, поселка, села

Избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села:

1. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона и обеспечивает его единообразное применение на территории соответствующего местного самоуправления; входит в необходимых случаях в Парламент Республики Абхазия с представлением о толковании настоящего Закона.

2. Образует избирательные округа.

3. Организует деятельность окружных и участковых избирательных комиссий.

4. Распределяет денежные средства по избирательным комиссиям.

5. Контролирует обеспечение избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью, рассматривает другие вопросы материально-технического обеспечения выборов.

6. Утверждает текст избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собрания, обеспечивает их изготовление.

7. Заслушивает сообщения окружных и участковых избирательных комиссий, местных органов государственного управления, предприятий, учреждений, организаций по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов.

8. Регистрирует кандидатов в депутаты Собрания и публикует данные о зарегистрированных кандидатах.

9. Регистрирует доверенных лиц и наблюдателей кандидатов в депутаты Собрания и выдает им соответствующие удостоверения.

10. Получает от окружных и участковых избирательных комиссий протоколы о результатах выборов в соответствующие органы местного самоуправления.

11. Подводит итоги выборов.

12. Регистрирует избранного члена соответствующего органа местного самоуправления.

13. Публикует или обнародует данные об избранных депутатах органа местного самоуправления.

14. Назначает выборы депутатов Собрания вместо выбывших и организует их проведение.

15. Признает выборы несостоявшимися либо недействительными.

16. Организует проведение повторного голосования и повторных выборов.

17. Рассматривает заявления и жалобы на решения и действия избирательных комиссий и выносит по ним решения.

18. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Статья 11. Образование окружных и участковых избирательных комиссий

Окружные избирательные комиссии образуются соответствующими избирательными комиссиями города, района, города в районе, поселка, села не позднее чем на пятнадцатый день после назначения дня выборов в составе 5 - 11 членов.





Участковые избирательные комиссии образуются соответствующими окружными избирательными комиссиями не позднее чем на двадцатый день после назначения дня выборов в составе 3 - 7 членов.

По решению избирательных комиссий города в районе, поселка, села проведение выборов по избирательному округу может быть возложено на участковые избирательные комиссии без образования окружных избирательных комиссий.





При принятии такого решения полномочия окружной избирательной комиссии, определенные настоящим Законом, возлагаются на участковую избирательную комиссию.

Представителей в состав окружных и участковых избирательных комиссий могут предлагать расположенные на их территории политические и общественно-политические организации, трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, собрание избирателей по месту жительства.

Статья 12. Полномочия окружной избирательной комиссии

Окружная избирательная комиссия:

1. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона на территории округа.

2. Образует участковые избирательные комиссии.

3. Руководит деятельностью участковых избирательных комиссий.

4. Наблюдает за составлением списков избирателей и представлением их для всеобщего ознакомления.

5. Содействует организации выдвижения кандидатов в депутаты Собрания.

6. Обеспечивает равные условия участия кандидатов в избирательной кампании.

7. Устанавливает результаты выборов по избирательному округу. Рассматривает жалобы и заявления на решения и действия (бездействия) участковых комиссий и принимает по ним мотивированные решения.

8. Осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13. Полномочия участковой избирательной комиссии

Участковая избирательная комиссия:

1. Составляет список избирателей по участку, проводит ознакомление избирателей со списком избирателей, принимает и рассматривает заявления о неправильностях в списке избирателей и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений.

2. Составляет дополнительный список на основании заявлений избирателей.

3. Оповещает население о месте нахождения участковой избирательной комиссии и времени ее работы, а также дне выборов и месте голосования.

4. Обеспечивает подготовку помещения и кабин для голосования, а также изготовление избирательных ящиков.

5. Организует на избирательном участке голосование в день выборов.

6. Производит подсчет голосов, поданных на избирательном участке.

7. Рассматривает заявления и жалобы по вопросам подготовки выборов и организации голосования на избирательном участке и принимает по ним решения.

8. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом.

Статья 14. Организация работы избирательных комиссий

Заседание избирательной комиссии правомочно, если в нем принимает участие большинство состава комиссии.

Деятельность избирательных комиссий осуществляется на основе коллегиальной основе.

Решения избирательных комиссий принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего состава комиссии. Члены комиссии, не согласные с ее решением, вправе высказать особое мнение, которое в письменной форме прилагается к протоколу и направляется для рассмотрения в вышестоящую избирательную комиссию.

Законом Республики Абхазия от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V статья 14 настоящего Закона дополнена частью четвертой

Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, села на первом заседании из своего состава избирают председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Решения избирательных комиссий, принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и организациями.

Член избирательной комиссии по ее решению может освобождаться в период подготовки и проведения выборов от выполнения производственных и служебных обязанностей с сохранением средней заработной платы за счет средств, выделяемых на проведение выборов.

Лица, входящие в состав избирательных комиссий, не вправе участвовать в агитации за или против тех кандидатов в депутаты Собрания, которые баллотируются по данным избирательным округам.

Статья 15. Обжалование решений и действий избирательных комиссий

Решения и действия избирательных комиссий, совершенные с нарушением настоящего Закона, могут быть обжалованы в суд, в вышестоящую избирательную комиссию в порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 16. Списки избирателей

В список избирателей включается каждый гражданин Республики Абхазия, отвечающий требованиям настоящего Закона и имеющий постоянное место жительства и прописку на территории избирательного участка, для которого составляется список.

Список избирателей составляется по каждому избирательному участку участковой избирательной комиссией на основе данных по установленной форме, представляемых главой местного органа управления.

Часть третья статьи 16 исключена

См. текст части третьей

Статья 17. Ознакомление со списками избирателей и право на обжалование неправильностей в списках избирателей

Законом Республики Абхазия от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V часть первая статьи 17 настоящего Закона изложена в новой редакции

См. текст части в предыдущей редакции

Списки избирателей представляются для всеобщего ознакомления за 10 дней до выборов.

Каждому гражданину предоставляется право обжаловать невключение, неправильное включение в список или исключение из списка избирателей, а также другие допущенные в списке неточности. Заявление о неправильности в списке рассматривается участковой избирательной комиссией, которая обязана не позднее чем в двухдневный срок, а накануне и в день выборов немедленно рассмотреть заявление, внести необходимые исправления в список либо выдать заявителю копию мотивированного решения об отклонении его заявления. Это решение может быть обжаловано в суд не позднее чем за пять дней до выборов, который обязан рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а за три дня до выборов и в день выборов немедленно. Решение суда окончательно. Исправление в списке избирателей в соответствии с решением суда производится немедленно участковой избирательной комиссией.

ГЛАВА III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ

Статья 18. Порядок выдвижения кандидатов

Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов.

Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют.

Законом Республики Абхазия от 3 февраля 2016 г. № 4029-с-V в часть третью статьи 18 настоящего Закона внесено изменение

См. текст части в предыдущей редакции

Собрание избирательного объединения коллективов предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, избирателей по месту жительства правомочно, если на нем присутствует не менее 50 избирателей.

При выдвижении кандидатов в депутаты Собрания от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 5 человек. Указанная группа проходит регистрацию в соответствующей избирательной комиссии города, района, города в районе, поселка, села.

Для выдвижения кандидата в депутаты Собрания города, района, города в районе от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 50 но не более 70 подписей избирателей округа, а для выдвижения кандидата в члены Собрания поселка, села – не менее 10 подписей.

Избиратель, ставит свою подпись на подписном листе, где указана его фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес, серия и номер документа или заменяющего паспорта документа.

Подписной лист удостоверяется лицом, собиравшим подписи (с указанием фамилии, имени и отчества этого лица, адреса, серии и номера паспорта или заменяющего его документа), и уполномоченным представителем от группы избирателей, выдвигающей данного кандидата.

Статья 19. Регистрация кандидатов в депутаты Собрания

Кандидат в депутаты Собрания регистрируется соответствующей избирательной комиссией города, района, города в районе, поселка, села.

Регистрация кандидатов в депутаты Собрания начинается за 20 дней и заканчивается за 10 дней до выборов.

Решение о регистрации кандидатов в депутаты Собрания принимается при наличии следующих документов:

- при выдвижении избирательными объединениями: протоколов заседаний (конференций) о выдвижении данного кандидата с указанием округа, по которому выдвигается кандидат, а также заявления кандидата о согласии баллотироваться по данному избирательному округу;

- при выдвижении кандидата от группы избирателей: подписных листов с необходимым в соответствии с настоящим Законом количеством подписей избирателей данного округа и заявления кандидата в депутаты Собрания о согласии баллотироваться по данному избирательному округу.

Кандидат в депутаты Собрания может баллотироваться только в одном избирательном округе.

Кандидат не может состоять ни в одной избирательной комиссии.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания соответствующая избирательная комиссия составляет протоколы и не позднее чем на четвертый день после регистрации кандидата публикует в печати или обнародует сообщение о регистрации с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (занятия), места работы и жительства каждого кандидата в депутаты Собрания.

ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ

Статья 20. Право кандидата в депутаты Собрания выступать на собраниях, получать информацию

Кандидаты в депутаты Собрания на равных правах участвуют в предвыборной кампании с момента их выдвижения. Кандидат в депутаты Собрания вправе выступать на собраниях, совещаниях, заседаниях, митингах.

Государственные и общественные органы, руководители предприятий, учреждений, организаций обязаны оказывать кандидатам в депутаты Собрания содействие в организации встреч с избирателями, в получении необходимых справочных и информационных материалов.

Статья 21. Предвыборная программа кандидата в депутаты Собрания

Кандидат в депутаты Собрания имеет право выступать публично с программой своей будущей деятельности. Программа кандидата не должна содержать пропаганду войны, призывы к насильственному изменению или свержению государственного и общественного строя, закрепленного в Конституции Республики Абхазия, национальной ненависти и вражде, ущемлению конституционных прав граждан.

Статья 22. Доверенные лица кандидатов в депутаты Собрания

Кандидат в депутаты Собрания может иметь до трех доверенных лиц, которые помогают ему в проведении избирательной кампании, ведут агитацию за избрание его депутатом Собрания, представляют его интересы во взаимоотношениях с государственными и общественными органами, избирателями, а также в избирательных комиссиях.

Кандидат в депутаты Собрания выбирает доверенных лиц и сообщает о них в избирательную комиссию города, района, города в районе, поселка, села. Избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села после регистрации доверенных лиц выдает им удостоверения.

Кандидат в депутаты Собрания в любое время до выборов может прекратить полномочия своего доверенного лица, сообщив об этом в избирательную комиссию города, района, города в районе, поселка, села; доверенное лицо в любое время до выборов может сложить свои полномочия.

Доверенное лицо не может состоять в избирательной комиссии соответствующего избирательного округа. Доверенными лицами могут быть только граждане Республики Абхазия.

Доверенное лицо имеет также полномочия наблюдателей.

Статья 23. Наблюдатели

Кандидат в депутаты Собрания может назначить в соответствующем избирательном округе до двух наблюдателей на каждый избирательный участок, которые могут поочередно наблюдать за ходом голосования. Наблюдатели должны быть зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией города, района, города в районе, поселка, села.

Наблюдатель вправе:

– знакомиться со списками избирателей;

– находиться в помещении для голосования соответствующего избирательного участка с начала работы участковой избирательной комиссии до оформления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования;

– наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;

– присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;

– наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость содержащихся в избирательных бюллетенях отметок избирателей;

– обращаться к председателю участковой избирательной комиссии, а в случае его отсутствия – к лицу, его замещающему, с предложениями и замечаниями по вопросам организации голосования;

– знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах голосования, получать заверенную копию указанного протокола.

Наблюдатель не вправе вмешиваться в деятельность участковой избирательной комиссии.

Статья 24. Предвыборная агитация

Все агитационные печатные материалы должны содержать информацию об организациях и лицах, ответственных за их выпуск.

Распространение анонимных агитационных материалов запрещается.

В день выборов любая агитация запрещается.

Участие государственных органов и органов местного самоуправления, государственных учреждений и предприятий в предвыборной агитации за или против кандидатов не допускается.

Агитационные печатные материалы, ранее вывешенные вне помещений избирательных комиссии, могут сохраняться на прежних местах.

Статья 25. Избирательные фонды кандидатов в депутаты Собрания и порядок их создания

Избирательные объединения и кандидаты в депутаты Собрания вправе создавать собственные избирательные фонды для финансирования предвыборной агитации. Такие фонды могут состоять из следующих средств:

а) собственных средств кандидата;

б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением, политическими и общественными организациями;

в) добровольных пожертвований физических и юридических лиц Республики Абхазия.

Сумма отдельного пожертвования от физического или юридического лица по одному избирательному округу не может превышать 10 и 100 установленных законом минимальных размеров оплаты труда для физических и юридических лиц соответственно.

Предельный размер личных денежных средств взносов кандидата не может превышать суммарного годового дохода кандидата и членов его семьи, установленного на основании декларации о доходах в течение одного из четырех годов, предшествующих году выборов, которая представляется в соответствующую избирательную комиссию.

Общая сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Собрания не может превышать 1000 установленных законом минимальных размеров оплаты труда.

Запрещается финансирование предвыборной компании иностранным физическим и юридическим лицам.

Избирательные объединения и кандидаты, создавшие избирательные фонды, обязаны представить избирательным комиссиям города, района, города в районе, поселка, села соответственно отчеты об использовании этих фондов.

ГЛАВА V. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Статья 26. Время и место голосования

При выборах депутатов Собрания голосование проводится в день выборов с 8 до 20 часов по местному времени. О времени и месте голосования участковая избирательная комиссия оповещает избирателей не позднее чем за 10 дней до выборов.

Часть вторая статьи 26 исключена

См. текст части второй

Статья 27. Организация голосования

Голосование проводится в специально отведенных помещениях, в которых должны быть оборудованы в достаточном количестве кабины или комнаты для тайного голосования, определены места выдачи избирательных бюллетеней и установлены избирательные ящики.

Ответственность за организацию голосования, обеспечение тайны волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддержание в них необходимого порядка несет участковая избирательная комиссия.

В день выборов перед началом голосования:

члены участковой избирательной комиссии в присутствии находящихся в помещении для голосования наблюдателей подсчитывают полученные избирательные бюллетени, на лицевой стороне которых в правом верхнем углу ставятся подписи двух уполномоченных на это членов участковой избирательной комиссии, которые заверяются печатью участковой избирательной комиссии, о чем составляется соответствующий протокол, членами избирательной комиссии и присутствующим наблюдателям предъявляются пустые избирательные ящики, которые вслед за этим пломбируются или опечатываются председателем соответствующей избирательной комиссии или его заместителем.

Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Избирательные бюллетени выдаются участковой избирательной комиссией на основании списка избирателей по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, дающего информацию о месте жительства избирателя. Получение избирательного бюллетеня избиратель удостоверяет подписью в списке избирателей.

Избиратели, ошибочно не включенные в список избирателей, включаются в дополнительный список избирателей на основании документа, удостоверяющего его личность и место жительства

В случаях, когда отдельные избиратели по состоянию здоровья или по другим причинам не могут прибыть в помещение для голосования, участковая избирательная комиссия по их просьбе поручает отдельным членам комиссии организовать голосование на месте пребывания этих избирателей на основании приложения к списку избирателей, о чем делается соответствующая отметка в списке избирателей. В этих случаях в организации голосования принимают участие не менее двух членов комиссии и наблюдатели. Для проведения голосования таким образом используется один переносной избирательный ящик.

При проведении голосования вне помещения избирательного участка вправе участвовать наблюдатели.

Статья 28. Проведение голосования

Избирательный бюллетень заполняется голосующим в кабине или комнате для тайного голосования. При заполнении бюллетеня запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить в кабину другое лицо по своему усмотрению, кроме члена избирательной комиссии, кандидата его доверенного лица и наблюдателя.

При выборах в органы местного самоуправления голосующий вычеркивает в бюллетене фамилии кандидатов, против которых он голосует.

Заполненный бюллетень голосующий опускает в избирательный ящик.

Статья 29. Подсчет голосов на избирательном участке

При выборах в органы местного самоуправления подсчет голосов на избирательном участке производится отдельно по каждому кандидату в члены Собрания.

Избирательные ящики вскрываются участковой избирательной комиссией после объявления представителем комиссии об окончании голосования. Вскрытие избирательных ящиков до окончания голосования запрещается. Перед вскрытием избирательных ящиков все неиспользованные избирательные бюллетени подсчитываются и погашаются участковой избирательной комиссией. После этого подсчитываются избирательные бюллетени, опущенные в избирательный ящик за пределами помещения для голосования.

Участковая избирательная комиссия по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, участковая избирательная комиссия устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных «за», и число голосов, поданных «против» каждого кандидата в депутаты Собрания, число бюллетеней, признанных недействительными.

Признаются недействительными избирательные бюллетени неустановленного образца, в которых нет подписей двух членов участковой избирательной комиссии, заверенных печатью, а также бюллетени, в которых при голосовании оставлено более одного кандидата, вычеркнуты все кандидаты либо не вычеркнут ни один кандидат (за исключением случаев, когда в бюллетени указан один кандидат).

При возникновении сомнений в действительности избирательного бюллетеня вопрос разрешается участковой избирательной комиссией путем голосования.

Результаты подсчета голосов рассматриваются на заседании участковой избирательной комиссии и заносятся в протокол. Протокол подписывается всеми членами комиссии и пересылается в соответствующую окружную избирательную комиссию в порядке, устанавливаемом избирательной комиссией города, района, города в районе, поселка, села.

Статья 30. Определение результатов выборов по избирательному округу

Определение результатов выборов по избирательному округу производит соответствующая окружная избирательная комиссия на основе поступивших в нее протоколов участковых избирательных комиссий, содержащих сведения об итогах голосования.

Избранными считаются кандидаты в депутаты Собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования.

Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей.

Результаты выборов по избирательному округу устанавливаются на заседании соответствующей окружной избирательной комиссии и заносятся в протокол. Протокол подписывается членами комиссии и пересылается в избирательную комиссию города, района, города в районе, поселка, села в установленном порядке.

Статья 31. Порядок подведения и опубликования итогов выборов

Соответствующая избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села на основании поступивших в нее протоколов окружных и участковых избирательных комиссий подводит итоги выборов, регистрирует избранных депутатов Собрания и не позднее чем в пятидневный срок сообщает об итогах выборов и списки избранных депутатов Собрания.

Предварительные итоги выборов обнародуются на следующий день.

Статья 32. Признание выборов по избирательному округу недействительными

В случае обнаружения нарушения настоящего Закона, повлиявшего на итоги голосования, избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села может признать выборы по избирательному округу недействительными.

Статья 33. Повторные выборы

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, либо в случае досрочного выбытия депутата Собрания избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок и организуются с соблюдением требований настоящего Закона.

В случае выбытия депутата Собрания менее чем за девять месяцев до истечения срока полномочий депутатов Собрания выборы депутата Собрания вместо выбывшего не проводятся.

Статья 34. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Лица путем подкупа, обмана, применения физического насилия или угрозы его применения, подлога избирательных документов, заведомо неправильного подсчета голосов избирателей или иным путем препятствующие работе избирательных комиссий, законной деятельности доверенных лиц и наблюдателей или условиям проведения предвыборной агитации несут уголовную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Об административной ответственности за нарушение законодательства о выборах см. статьи 411-414, 418-4111 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях

Об уголовной ответственности за нарушение законодательства о выборах см. статьи 136 – 139 Уголовного кодекса Республики Абхазия

Статья 35. Заключительные положения

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:

– Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» от 23 октября 1997 года, № 376-с-XIII (с изменениями и дополнениями от 19 января 1998 года, № 390-с-XIII; 17 февраля 2004 года, № 867-с-XIV);

– Закон Республики Абхазия «О вступлении в силу Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» от 23 октября 1997 года, № 377-с-XIII.

2. В Законе Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и в иных нормативных правовых актах термины «член Собрания», «член местного самоуправления» заметить на «депутат Собрания», «депутат местного самоуправления» в соответствующем падеже и числе.

3. Действие части 2 статьи 1 настоящего Закона не распространяется на действующих депутатов Собраний.

Принят Народным Собранием –

Парламента Республики Абхазия

28 декабря 2006 года

ПРЕЗИДЕНТ

РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ С. БАГАПШ

г. Сухум

29 декабря 2006 года

№ 1549-с-XIV