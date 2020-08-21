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Абхазия Информ

ШКОЛА - В ГАГРЕ, ДЕТСКИЙ САД - В НОВОМ АФОНЕ

Новости Вторник, 01 сентября 2020 20:02
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ШКОЛА - В ГАГРЕ, ДЕТСКИЙ САД - В НОВОМ АФОНЕ

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган приняла участие в открытии Гагрской средней общеобразовательной школы №1 и детского сада в городе Новый Афон.

В торжественной церемонии открытия обоих объектов Гагрской средней общеобразовательной школы №1 приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в РА Алексей Двинянин, министр просвещения Инал Габлия, глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, депутаты парламента и общественность района.

Выступая перед собравшимися в Гагре Аслан Бжания поблагодарил руководство Российской Федерации за поддержку и помощь, оказываемую в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

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Объекты построены в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов.

Строительство Гагрской средней общеобразовательной школы №1 началось в 2017 года, сметная стоимость составила 337,9 млн рублей.

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Строительство детского сада в городе Новый Афон также началось в 2017 году, сметная стоимость составила 136 млн рублей.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 01 сентября 2020 20:08

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