ШКОЛА - В ГАГРЕ, ДЕТСКИЙ САД - В НОВОМ АФОНЕ

В торжественной церемонии открытия обоих объектов Гагрской средней общеобразовательной школы №1 приняли участие президент Абхазии Аслан Бжания, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в РА Алексей Двинянин, министр просвещения Инал Габлия, глава Администрации Гагрского района Юрий Хагуш, депутаты парламента и общественность района.

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган приняла участие в открытии Гагрской средней общеобразовательной школы №1 и детского сада в городе Новый Афон.

Выступая перед собравшимися в Гагре Аслан Бжания поблагодарил руководство Российской Федерации за поддержку и помощь, оказываемую в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Объекты построены в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 годов.

Строительство Гагрской средней общеобразовательной школы №1 началось в 2017 года, сметная стоимость составила 337,9 млн рублей.

Строительство детского сада в городе Новый Афон также началось в 2017 году, сметная стоимость составила 136 млн рублей.

Об этом сообщает сайт Минэкономики РА.