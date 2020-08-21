1 СЕНТЯБРЯ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 29 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 194 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию, за сутки поступил 1 человек, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9 пациентов. Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 5 человек.