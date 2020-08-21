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Абхазия Информ

1 СЕНТЯБРЯ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 29 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 01 сентября 2020 19:42
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1 СЕНТЯБРЯ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 29 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 194 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 29 из них. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 29 госпитализированных пациентов, все подтвержденные на коронавирусную инфекцию, за сутки поступил 1 человек, в тяжелом состоянии 5 человек, средней степени тяжести 9 пациентов. Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровевших 5 человек. 

 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 359 человек. Из них 125 человек выздоровели. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 01 сентября 2020 19:49

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