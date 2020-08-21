НАЧИСЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫПОЛНЕНО НА 85%
Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с председателем Государственного таможенного комитета РА Гурамом Инапшба.
Председатель ГТК подвёл итоги внешнеэкономической деятельности за 8 месяцев, а также привёл данные бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей.
Так, на 1 сентября товарооборот республики осуществлён на 15 млрд 891 млн рублей при плановой цифре в 18 млрд 411 млн рублей. Импорт совершён на сумму 11 млрд 777 млн рублей, а экспорт на 4 млрд 114 млн рублей. Сумма импорта значительно сократилась по сравнению с прошлым годом, однако показатели экспорта выросли на 105 млн рублей в сравнении с данными за аналогичный период 2019 года.
Инапшба пояснил, что за счёт уменьшения объемов импорта в этом году ощутимы недоимки и отставание от плановых цифр по взиманию некоторых таможенных платежей.
Начисление всех видов таможенных платежей выполнено на 85%, что в свою очередь на 197 млн рублей меньше плановых цифр. Однако начисление таможенных платежей на 1 сентября 2020 года практически на одном уровне с показателями за аналогичный период 2019 года (отставание от прошлого года не превышает 5%).
Дополнительные сведения:
Начисление таможенных платежей за 8 месяцев 2020 года (млн.рублей):
|Вид платежа
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8 мес. 2019 г.
ФАКТ
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ФАКТ
за 8 мес. 2020г.
|+/-
|Пошлина (Им)
|319,7
|278,8
|- 40,9
|Пошлина (Эк)
|10,4
|11,3
|+ 0,9
|Сбор (Им)
|133,1
|126,0
|- 7,1
|Сбор (Эк)
|38,6
|39,8
|+ 1,2
|Акцизный налог
|94,8
|123,5
|+ 28,7
|Акцизные марки
|20,1
|16,7
|- 3,4
|НДС
|540,4
|501,3
|- 39,1
|прочие
|0,4
|7,9
|+ 7,5
|Итого:
|1 157,5
|1 105,3
|- 52,2