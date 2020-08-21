Так, на 1 сентября товарооборот республики осуществлён на 15 млрд 891 млн рублей при плановой цифре в 18 млрд 411 млн рублей. Импорт совершён на сумму 11 млрд 777 млн рублей, а экспорт на 4 млрд 114 млн рублей. Сумма импорта значительно сократилась по сравнению с прошлым годом, однако показатели экспорта выросли на 105 млн рублей в сравнении с данными за аналогичный период 2019 года.

Председатель ГТК подвёл итоги внешнеэкономической деятельности за 8 месяцев, а также привёл данные бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей.

Инапшба пояснил, что за счёт уменьшения объемов импорта в этом году ощутимы недоимки и отставание от плановых цифр по взиманию некоторых таможенных платежей.

Начисление всех видов таможенных платежей выполнено на 85%, что в свою очередь на 197 млн рублей меньше плановых цифр. Однако начисление таможенных платежей на 1 сентября 2020 года практически на одном уровне с показателями за аналогичный период 2019 года (отставание от прошлого года не превышает 5%).

Дополнительные сведения:

Начисление таможенных платежей за 8 месяцев 2020 года (млн.рублей):