 

В мире

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ. КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
августа 31 2020

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ. КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАЮТ ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Житель развитой, цивилизованной страны имеет право на получение пенсии. Сумма её везде разная и зависит…
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
августа 29 2020
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ
августа 21 2020
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИРЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2016 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАЧИСЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫПОЛНЕНО НА 85%

Новости Вторник, 01 сентября 2020 19:37
Оцените материал
(0 голосов)
НАЧИСЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫПОЛНЕНО НА 85%

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с председателем Государственного таможенного комитета РА Гурамом Инапшба.

Председатель ГТК подвёл итоги внешнеэкономической деятельности за 8 месяцев, а также привёл данные бюджетных начислений по разным видам таможенных платежей.

Так, на 1 сентября товарооборот республики осуществлён на 15 млрд 891 млн рублей при плановой цифре в 18 млрд 411 млн рублей. Импорт совершён на сумму 11 млрд 777 млн рублей, а экспорт на 4 млрд 114 млн рублей. Сумма импорта значительно сократилась по сравнению с прошлым годом, однако показатели экспорта выросли на 105 млн рублей в сравнении с данными за аналогичный период 2019 года. 

Инапшба пояснил, что за счёт уменьшения объемов импорта в этом году ощутимы недоимки и отставание от плановых цифр по взиманию некоторых таможенных платежей.

Начисление всех видов таможенных платежей выполнено на 85%, что в свою очередь на 197 млн рублей меньше плановых цифр. Однако начисление таможенных платежей на 1 сентября 2020 года практически на одном уровне с показателями за аналогичный период 2019 года (отставание от прошлого года не превышает 5%).

Дополнительные сведения:

Начисление таможенных платежей за 8 месяцев 2020 года (млн.рублей):

Вид платежа

8 мес. 2019 г.

ФАКТ

ФАКТ

за 8 мес. 2020г.

 +/-
Пошлина (Им) 319,7 278,8 - 40,9
Пошлина (Эк) 10,4 11,3 + 0,9
Сбор (Им) 133,1 126,0 - 7,1
Сбор (Эк) 38,6 39,8 + 1,2
Акцизный налог 94,8 123,5 + 28,7
Акцизные марки 20,1 16,7 - 3,4
НДС 540,4 501,3 - 39,1
прочие 0,4 7,9 + 7,5
Итого: 1 157,5  1 105,3 - 52,2

 

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 01 сентября 2020 19:42

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 808 УЧАЩИХСЯ ПОШЛИ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ СУХУМСКИХ ШКОЛ 1 СЕНТЯБРЯ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 29 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.