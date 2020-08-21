808 УЧАЩИХСЯ ПОШЛИ В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ СУХУМСКИХ ШКОЛ

Сухум. 1 сентября 2020. Абхазия-Информ. В День знаний, 1 сентября, в Сухумской 2-ой средней школе им. А.С. Пушкина прошла торжественная линейка только для первоклашек. Это 150-й прием за всю историю школы, которой в декабре этого года исполняется 150 лет. Как рассказала нашему корреспонденту директор школы Ирина Повискер, в этом году открылось пять классов, куда приняты более 100 детей. Всего же в школе обучаются 1260 учеников. Здание школы и классы, после пожара, произошедшего 2 мая 2019 года из-за электрического замыкания на чердаке спортзала, капитально отремонтированы, полностью заменено оборудование в кабинетах химии, физики, биологии на 80% поменяли мебель в классах и кабинетах, вдоль школы по улице Ардзинба выложена новая тротуарная плитка.

Торжественное мероприятие началось с поднятия государственного флага под гимн республики. Родителей и учеников тепло поздравили Ирина Львовна и представитель Управления образования Администрации города Лолита Кация. Главный санитарный врач республики Людмила Скорик, поздравив с Днем знаний, призвала родителей и школьников соблюдать санитарные нормы и выполнять все требования санэпидстанции.

Первоклашки прочитали стихи, посвященные торжественной дате и, под веселые трели колокольчиков отправились в путешествие в огромный мир знаний.

Для учеников разных возрастов организованы отдельные входы со стороны улицы Ардзинба и проспекта Леона.

Как сообщает официальный сайт администрации столицы, накануне Дня знаний, мэр Сухума Беслан Эшба провел совещание с начальником Управления образования Астандой Таркил и главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой. Обсуждался вопрос готовности школ столицы к приему учащихся в сложившихся условиях в связи с ситуацией с коронавирусом. Мэр столицы интересовался вопросами обеспеченности столичных школ всем необходимым, особенно дезинфицирующими средствами, говорили и о готовности преподавательского состава. Начальник Управления образования Астанда Таркил отметила, что практически все сухумские школы готовы к приему учащихся, кроме СШ №6, коллектив которой на карантине и примет учащихся 7 сентября. «Все педагоги школы, которые контактировали с больным ковид, находятся на карантине. После его окончания они сдадут анализы и будут допущены к работе», - проинформировала Алла Беляева.

В связи со сложившейся ситуацией в стране, введено гибкое расписание по учебной нагрузке. Большие школы будут начинать свой учебный день с 8.30, многие школы переходят на две смены. Классы ограничены до 24 человек. «Учебный час будет 35 минут для старшего звена, а для первых классов 30 минут. Перемены увеличились на 5 минут, т. е., перемена 10 минут, большая перемена - 20 минут. За это время нужно успеть провести влажную уборку, обработку поверхностей, - сообщила Астанда Таркил. - В старших классах не будет кабинетной системы, каждый класс теперь занимается в одной классной комнате. Это сделано для того, чтобы дети не ходили по коридору из кабинета в кабинет». Также организованы разные входы для детей младшего, среднего и старшего возрастов.

Беслан Эшба отметил, что важно проводить генеральную уборку помещений школ и после уроков. Он заверил, что со стороны Администрации будет оказана полная поддержка и сбоя поставки дезинфицирующих средств не будет. Мэр считает, что на руководство и преподавательский состав школ ложится большая ответственность. Он поручил главному санитарному врачу быть постоянно в контакте с ними и незамедлительно сообщать обо всех изменениях, которые будут иметь место в процессе работы.

«Нужно мониторить ситуацию в школах. Учебный год - мы все понимаем, - это массовое скопление детей, родителей. Нужен полный контроль. Я считаю, что мы, в принципе, готовы к началу учебного года и будем внимательно отслеживать ситуацию, чтобы она у нас не ухудшилась», - подытожил мэр города.

Руслан Тарба, газета «Акуа Сухум».

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