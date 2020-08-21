СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ГРУЗОВИК С КОММЕРЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ ТОВАРА НЕ ПРОШЕЛ В АБХАЗИЮ

В ходе таможенного контроля грузового автотранспорта на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни был остановлен грузовой автомобиль VOLVO, следующий из России в Абхазию. Согласно поданным в таможенный орган товаросопроводительным документам в транспортном средстве перемещались хозяйственные товары, одежда и обувь весом более 2 тонн.

После таможенного осмотра грузового автомобиля с помощью МИДК по результатам проверки был поставлен штамп: «Объект под подозрением».

В результате таможенного досмотра инспекторами поста была обнаружена крупная партия товара, который не был указан в товаросопроводительных документах: хозяйственные товары, женские купальники, детские игрушки, наборы для первоклассников и другие товары, общим количеством – 5663 единицы.

Какие-либо товаросопроводительные документы на перемещаемый товар у перевозчика отсутствовали. Как пояснил водитель, житель Абхазии в целях коммерческой реализации товаров народного потребления на территории Абхазии он загрузил в машину товара больше, чем указано в документах, которые решил не исправлять. По его словам, мужчина надеялся, что приобретенные товары не будут обнаружены сотрудниками таможенной службы.

По данному факту Сочинской таможней возбуждено два дела об административных правонарушениях по ст. 11.27 КоАП России (управление транспортным средством без соответствующего транспортного документа на перевозимый груз при осуществлении международной автомобильной перевозки) и по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).