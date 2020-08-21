12 СЕНТЯБРЯ НА БЗЫБСКОМ ИППОДРОМЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ НА КУБОК ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Председатель госкомитета по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел рабочую встречу с новым избранным президентом Федерации конного спорта Абхазии Милором Шулумба и другими членами объединения.

Сухум. 3 сентября 2020. Абхазия-Информ. 12 сентября на Бзыбском ипподроме (Гагрский район) планируется турнир по конному спорту «Кубок Президента Республики Абхазия» с призовым фондом около 1 000 000 рублей. Об этом сообщили «Абхазия-Информ» в госкомитете по делам молодежи и спорту.

Джемал Губаз обсудил также предложения по предстоящему турниру на кубок главы государства. Он подчеркнул, что турнир является чрезвычайно зрелищным мероприятием, которое посещает большое количество людей. В ближайшее время будет создан оргкомитет турнира, который непосредственно будет заниматься вопросами организации соревнований.

Программа турнира:

Забег на 1 200 метров – приз, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945). В забеге участвуют двухлетние лощади, выращенные в Абхазии.

Забег на 1 400 метров – приз памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии (1992-1993).

Забег на 1 600 метров – приз памяти погибших в Великой Отечественной войне (1941-1945). В забеге участвуют только лошади, выращенные в Абхазии.

Забег на 1 800 метров – приз Посла РФ в РА Алексея Двинянина.

Забег на 2 000 метров – приз памяти Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба. В забеге участвуют только лошади, выращенные в РА, старшая группа).

Забег на 2 400 метров – приз Президента РА Аслана Бжания.

Забег на 3 200 метров – приз памяти Второго Президента Абхазии Сергея Багапш.

Конный спорт в Абхазии всегда был самым популярным. Во многих семьях традиционно держали скаковых лошадей, лелеяли их, затем выставляли скакунов на различные состязания, посвященные как радостным, так и поминальным поводам. В абхазском языке сохранилась богатая коневодческая терминология, много абхазских названий различных предметов конского снаряжения, мастей лошадей. В народном фольклоре сохранились старинные абхазские походные песни, «Песня всадников», «Песня верховых», «Азар» и т.д.

"Коневодство и верховая езда – часть духовной и материальной культуры абхазов. Абхазы традиционно считаются нацией, которая развила верховую езду», - писал историк, этнолог Георгий Александрович Амичба в своей статье «Верховая езда абхазов".

В настоящее время скачки проводятся регулярно в Западной Абхазии на Бзыпском ипподроме недалеко от Гагры, в селах Лыхны, Дурипш Гудаутского района, в Восточной Абхазии на ипподроме села Мыку.

Бзыбский ипподром - самый большой ипподром Абхазии. Территория комплекса (круг 1200 м) была восстановлена в 2002 году.