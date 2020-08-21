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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ К ДИАЛОГУ И МИРНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ.

Новости Пятница, 04 сентября 2020 12:36
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИЗВАЛ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ К ДИАЛОГУ И МИРНОМУ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ.

Сухум. 04 сентября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания обратился к народу Республики Южная Осетия в связи с обострением общественно-политической обстановки в стране.

В документе в частности говорится:

«Дорогие друзья!

В Абхазии внимательно следят за событиями, происходящими в братской Республике Южная Осетия, где в последние дни обострилась общественно-политическая обстановка. Мы не можем быть равнодушными к тому, что происходит в доме братьев-осетин, с которыми нас связывает общая борьба за свободу и независимость.

Призываю вас, дорогие братья-осетины, все политические силы страны к диалогу, к мирному решению проблем, во имя спокойного и благополучного будущего народа Южной Осетии. Кому как не нашим народам, прошедшим тяжелый путь к свободе, знать цену мирной жизни. Уверен, что осетинский народ, отличающийся исторической мудростью, проявит терпимость друг к другу, взаимоуважение, достойно выйдет из сложившейся ситуации, используя исключительно правовые механизмы. Я желаю народу Южной Осетии мира и благополучия!

С уважением, Аслан Бжания,

Президент Республики Абхазия»

Отношения между Абхазией иЮжной Осетией  имеют глубокие исторические корни.

Верховный совет Республики Южная Осетия (РЮО) провозгласил независимость республики 29 мая 1992 года в ходе вооружённого конфликта с Грузией. Абхазия провозгласила независимость после кровопролитной войны с Грузией 1992—1993 гг. В 2006 году Республики Абхазия и Южная Осетия признали независимость друг друга. В 2007 году республики установили дипломатические отношения.

26 августа 2008 года после активных боевых действий Грузии против РЮО последовало международно-правовое признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии.

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