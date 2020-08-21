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Абхазия Информ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

Новости Вторник, 08 сентября 2020 20:54
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ

Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с исполняющим обязанности министра по налогом и сбором, заместителем министра Мерабом Логуа, сообщает пресс-служба Кабинета Министров. Логуа представил главе правительства данные о налоговых поступлениях за 8 месяцев текущего года, рассказал о том, как обстоят дела в части уплаты налоговых начислений в разрезе районов и о том, как отразится курортный сезон на показателях будущих месяцев.

 

Он рассказал, что план собираемости за первые 8 месяцев в 2020 году составлял 1 млрд 659 млн 576 тыс. рублей, его выполнение составило 1 млрд 341 млн 829 тыс. рублей (81 % от планового показателя).

Мераб Логуа отметил, что данные за 8 месяцев 2020 года незначительно отличаются от показателей за аналогичный период 2019.

«С 1 января по 31 августа в 2019 году в бюджет республики поступило по всем видам налоговых платежей 1 млрд 565 млн 928 тыс. рублей, что всего лишь на 14 % больше показателей за такой же период 2020 года. Однако существенным факторов в учёте 2020 года является то, что в данных за 8 месяцев не учтены доходы и отчисления курортной сферы», - подчеркнул замминистра.

Он пояснил, что объекты турсферы возобновили работу в августе, предварительные результаты их финансовой деятельности будут отражены в отчётах к середине сентября.

Что касается информации из районов, он дополнил, что Очамчырский, Сухумский и Гулрыпшский районы выполнили план за 8 месяцев. Однако самым проблемным остаётся Гагрский район, выполнение плана в котором с января по август составило 46 %.

Перейдя к данным по отдельным видам налоговых платежей, замминистра отметил, что сумма отчислений по налогу на прибыль уже превысила плановую цифру, его исполнение за 8 месяцев составило 107 %.

(KM-RA.ORG)

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 08 сентября 2020 21:29

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