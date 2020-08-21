ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РФ И АБХАЗИИ СОГЛАСОВАЛИ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ ТКУАРЧАЛА

Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. Представители минздрава России и Абхазии согласовали и утвердили перечень оборудования и инвентаря необходимого для районной больницы г. Ткуарчал.

Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе минздрава РА. Российские специалисты находятся в Сухуме с рабочей поездкой.

Сегодня министр здравоохранения Тамаз Цахнакия побывал вместе с российскими коллегами в Ткуарчалской больнице. Они встретились с медперсоналом, пообщались строителями, увидели ход ремонтных работ.

Объект должен быть сдан в декабре 2020 года. Больница рассчитана не только на жителей Ткуарчала и Ткурчалского района, но и на два соседних района - Галский и Очамчырский. Это многопрофильная районная больница второго уровня. Здание больницы состоит из трех корпусов. В медицинском учреждении, рассчитанном на 80 койко-мест, предусмотрены родильное, хирургическое, терапевтическое и детское отделения, а также поликлиника, которая будет отвечать за амбулаторно-поликлиническую службу.

Реконструкция больницы проходит в рамках Инвестиционной программы.