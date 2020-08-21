ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИНЗДРАВА РФ И АБХАЗИИ СОГЛАСОВАЛИ ПЕРЕЧЕНЬ МЕДОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ ТКУАРЧАЛА
Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. Представители минздрава России и Абхазии согласовали и утвердили перечень оборудования и инвентаря необходимого для районной больницы г. Ткуарчал.
Об этом Абхазия-Информ сообщили в пресс-службе минздрава РА. Российские специалисты находятся в Сухуме с рабочей поездкой.
Сегодня министр здравоохранения Тамаз Цахнакия побывал вместе с российскими коллегами в Ткуарчалской больнице. Они встретились с медперсоналом, пообщались строителями, увидели ход ремонтных работ.
Объект должен быть сдан в декабре 2020 года. Больница рассчитана не только на жителей Ткуарчала и Ткурчалского района, но и на два соседних района - Галский и Очамчырский. Это многопрофильная районная больница второго уровня. Здание больницы состоит из трех корпусов. В медицинском учреждении, рассчитанном на 80 койко-мест, предусмотрены родильное, хирургическое, терапевтическое и детское отделения, а также поликлиника, которая будет отвечать за амбулаторно-поликлиническую службу.
Реконструкция больницы проходит в рамках Инвестиционной программы.
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