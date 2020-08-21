МИНЗДРАВ: НА 8 СЕНТЯБРЯ В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ 50 ПАЦИЕНТОВ, ИЗ НИХ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ НА COVID – 48 ЧЕЛОВЕК, В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ 7 ЧЕЛОВЕК

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 20 из них.

Сухум. 8 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 8 сентября следующая.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 50 пациентов, из них подтвержденных на COVID – 48 человек, в тяжелом состоянии 7 человек, средней степени тяжести 10 пациентов. Один пациент в тяжелом состоянии переведен на лечение в Сочи (Дагомыс). Один выписан.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 536 человек. Из них 158 пациентов выздоровели, 5 летальных случаев.

Информацию по отрицательным анализам по ПЦР диагностике гражданам можно получить по номеру 222 56 41. Просим граждан проявить терпение к продолжительности проводимых исследований, так как возможности Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории ограничены проведением 150 исследований в день.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.