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Абхазия Информ

СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ЭКСПРЕССЫ МЕДА ЗАДЕРЖАНЫ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Новости Среда, 09 сентября 2020 17:51
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СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ЭКСПРЕССЫ МЕДА ЗАДЕРЖАНЫ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. За два дня на таможенном посту МАПП Адлер Сочинской таможни были задержаны транспортные средства, водители которых пытались незаконно ввезти в Россию из Абхазии более 400 кг продукции пчеловодства. Об этом сообщает сайт http://sochilens.ru/ со ссылкой на сайт http://customs.gov.ru//

Так, в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль DODGE GRAND CARAVAN. При таможенном контроле в салоне и багажнике автомобиля инспекторами таможни был обнаружен мед непромышленной выработки, без заводской упаковки в 38 ёмкостях, общим весом 285 кг, а также эвкалипт (свежесрезанный) общим весом 200 кг. Какие-либо товаросопроводительные, коммерческие и иные разрешительные документы на данную партию товара у водителя отсутствовали.

Данные товары включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе ЕАЭС.

Мужчина пояснил, что не знал о правилах перемещения сельскохозяйственной продукции через таможенную границу ЕАЭС, так как никогда ранее не пересекал границу с таким количеством подобного товара.

Вечером этого же дня таможенниками совместно с пограничниками был остановлен рейсовый автобус «Сухум-Краснодар», следующий из Абхазии в Россию. При проведении таможенного контроля в салоне автобуса, под сидением был найден белый мешок с 30 бутылками меда общим весом 64,5 кг.

На следующий день был задержан еще один автомобиль DAEWOO GENTRA, в котором таможенниками был обнаружен мед в 23 пластиковых бутылках объемом по 1,5л. и одна стеклянная банка объемом 3л., общим весом 56 кг.

По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений). Незаконный товар (мед и эвкалипт) был вывезен обратно на территорию сопредельного государства — в Республику Абхазия.

Для справки: Мед и натуральные продукты пчеловодства включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе ЕАЭС. При отнесении товара к товарам для личного пользования допускается его ввоз до 5 кг в запечатанной заводской упаковке и при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя и страны вывоза.

Напомним, в конце августа сочинскими таможенниками был задержан автобус, в котором в нише грузового отсека был оборудован тайник. В нем таможенники нашли 110 бутылок с медом общим весом 237 кг. По данному факту было возбуждено дело об АП по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников)/

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