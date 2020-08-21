В СУХУМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА УМЕРЛА РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА
Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Российская туристка, отдыхавшая в Абхазии, умерла в сухумской больнице от острого инфаркта миокарда, но не от короновируса, сообщили сегодня в пресс-службе министерства здравоохранения РА.
Людмила Герасимова из г. Ковров Владимирской области, 1942 г.рожд. поступила сегодня в ЦРБ с сердечным приступом, но медики не смогли ее спасти.
Прокуратура г. Сухум проводит доследственную проверку по факту смерти гражданки Герасимовой.
«Факт смерти имел место. Никакого отношения к коронавирусу произошедшее не имеет. Все необходимые реанимационные мероприятия были предприняты медиками, но, к сожалению, спасти пациентку не удалось. Соответствующие документы составлены и переданы в посольство РФ в РА. Тело на данный момент находится в Сухумском морге, вопрос транспортировки будет решаться позднее», - говорится в сообщении пресс-службы минздрава Абхазии.
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