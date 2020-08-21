СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА НА 9 СЕНТЯБРЯ

Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 9 сентября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 73 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 21 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 человека, подтвержденных на COVID – 19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 11 пациентов.