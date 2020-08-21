СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА НА 9 СЕНТЯБРЯ
Сухум. 9 сентября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 9 сентября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 73 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 21 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 человека, подтвержденных на COVID – 19 пациентов, в тяжелом состоянии 6 человек, средней степени тяжести 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 557 человек. Из них 158 пациентов выздоровели, 5 летальных случаев.
Информацию по отрицательным анализам по ПЦР диагностике гражданам можно получить по номеру 222 56 41.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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