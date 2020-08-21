ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ В 2018 ГОДУ ВЫЯВИЛО НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА СУММУ 14 947 600 РУБЛЕЙ.

Сухум. 10 сентября 2020. Абхазия-Информ. Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа

(Приведены данные касающиеся Республики Абхазия и Республики Южная Осетия)

3.2. В части расходов федерального бюджета

В структуре расходов федерального бюджета наибольшие объемы приходились

на оказание финансовой помощи Республикам Южная Осетия и Абхазия (45,5 %).

3.2.2. Кассовое исполнение Минкавказом России расходов федерального бюджета

в 2019 году в рамках оказания финансовой помощи Российской Федерации в целях

осуществления бюджетных инвестиций Республике Абхазия составило

1 681 060,0 тыс. рублей, Республике Южная Осетия – 2 787 200,0 тыс. рублей.

Бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

В республиках Абхазия и Южная Осетия на 1 января 2020 года имелись значительные остатки средств финансовой помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций, не использованных в рамках реализации инвестиционных программ в сумме – 1 239 143,2 тыс. рублей (ЦСР 4110992799 «Оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в Республике Абхазия» – 699 559,1 тыс. рублей, ЦСР 4110892793

«Оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций

и поддержки инвестиционной деятельности в Республике Южная Осетия» –

539 584,1 тыс. рублей).

В республиках Абхазия и Южная Осетия на 1 января 2020 года имелись значительные остатки средств финансовой помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций, не использованных в рамках реализации инвестиционных программ в сумме – 1 024 187,6 тыс. рублей (в том числе: по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республике Абхазия на 2017–2019 годы – 599 689,5 тыс. рублей, Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2018–2019 годы – 424 498,1 тыс. рублей).

Объем финансовой помощи, перечисленной в 2019 году Минфином Республики

Абхазия генеральному подрядчику Республики Абхазия и Минфином Республики

Южная Осетия генеральному подрядчику Республики Южная Осетия на реализацию Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республик составил 1 081 370,5 тыс. рублей (64,3 % перечисленной Минкавказом России финансовой помощи) и 2 361 701,87 тыс. рублей (84,7 % перечисленной Минкавказом России финансовой помощи) соответственно.

Стоимость выполненных генеральными подрядчиками в 2019 году работ

в Республиках Абхазия и Южная Осетия в рамках реализации инвестиционных

программ содействия социально-экономическому развитию республик (Республика

Абхазия на 2017–2019 годы и Республика Южная Осетия на 2018–2019 годы)

составила 831 647,6 тыс. рублей, или 76,9 % от объема оказанной финансовой помощи, и 2 245 176,72 тыс. рублей, или 95,1 % от объема оказанной финансовой помощи, соответственно.

Объем средств, перечисленных Минфинами республик Абхазия и Южная Осетия

в рамках реализации инвестиционных программ содействия социально-

экономическому развитию республик, но не освоенных генеральным подрядчикам

на 1 января 2020 года составил 249 778,0 тыс. рублей и 253 202,0 тыс. рублей

соответственно.

Кассовое исполнение Минкавказом России расходов федерального бюджета

в 2019 году в рамках оказания финансовой помощи Российской Федерации в целях

социально-экономического развития Республике Южная Осетия составило

4 660 400,0 тыс. рублей (100 % бюджетных назначений), Республике Абхазия –

3 267 112,4 тыс. рублей (99,5 % бюджетных назначений).

В республиках Абхазия и Южная Осетия на 1 января 2020 года имелись значительные остатки средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития на счете Минфина Республики Абхазия – 309 745,6 тыс. рублей, на счете Минфина Республики Южная Осетия – 260 370,8 тыс. рублей.

Объем финансирования Республике Абхазия в 2019 году Минкавказом России

сокращен на общую сумму 14 947,6 тыс. рублей в объеме нецелевого использования финансовой помощи Республикой Абхазия, выявленного в 2018 году по результатам контрольных мероприятий Федерального казначейства.

По результатам перечисления безвозмездной финансовой помощи Республике

Абхазия и Республике Южная Осетия общая сумма дебиторской задолженности

по расходам по состоянию на 1 января 2020 года составила 2 324 121,5 тыс. рублей, что объясняется несоблюдением сроков сдачи отчетов об исполнении государственных бюджетов республик.

С учетом рассмотрения в феврале 2020 года поступивших отчетов об исполнении

государственных бюджетов республик Абхазия и Южная Осетия, дебиторская

задолженность за 2019 год в размере 1 575 862,6 тыс. рублей списана в 2020 году

дебиторская задолженность Республики Абхазия – 625 440,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность Республики Южная Осетия – 950 422,1 тыс. рублей).

(дебиторская задолженность Республики Абхазия – 625 440,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность Республики Южная Осетия – 950 422,1 тыс. рублей).

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3.4. В части дебиторской и кредиторской задолженности

По состоянию на 1 января 2020 года

основной объем дебиторской задолженности (2 324 121,5 тыс. рублей) приходился

на задолженность, образовавшуюся в результате перечисления безвозмездной

финансовой помощи Республике Южная Осетия и Республике Абхазия, отчеты

по которым в полном объеме не поступили.

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19.7. Законом № 459‑ФЗ Минкавказу России на 2019 год как участнику

государственной программы «Внешнеполитическая деятельность» в рамках

подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации» утверждены бюджетные ассигнования в размере 12 410 720,0 тыс. рублей, в том числе в части реализации двух основных мероприятий:

«Оказание финансовой помощи Республике Южная Осетия» – 7 447 600,0 тыс. рублей

и «Обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-

экономического и научно-технического развития» – 4 963 120,0 тыс. рублей.

Исполнение по состоянию на 1 января 2020 года составило 12 395 772,4 тыс. рублей

(99,9 % утвержденной сводной бюджетной росписи на 2019 год).

МИНКАВКАЗ.pdf