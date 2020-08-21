ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ В 2018 ГОДУ ВЫЯВИЛО НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА СУММУ 14 947 600 РУБЛЕЙ.
Сухум. 10 сентября 2020. Абхазия-Информ. Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год в Министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа
(Приведены данные касающиеся Республики Абхазия и Республики Южная Осетия)
3.2. В части расходов федерального бюджета
В структуре расходов федерального бюджета наибольшие объемы приходились
на оказание финансовой помощи Республикам Южная Осетия и Абхазия (45,5 %).
3.2.2. Кассовое исполнение Минкавказом России расходов федерального бюджета
в 2019 году в рамках оказания финансовой помощи Российской Федерации в целях
осуществления бюджетных инвестиций Республике Абхазия составило
1 681 060,0 тыс. рублей, Республике Южная Осетия – 2 787 200,0 тыс. рублей.
Бюджетные назначения исполнены в полном объеме.
В республиках Абхазия и Южная Осетия на 1 января 2020 года имелись значительные остатки средств финансовой помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций, не использованных в рамках реализации инвестиционных программ в сумме – 1 239 143,2 тыс. рублей (ЦСР 4110992799 «Оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций и поддержки инвестиционной деятельности в Республике Абхазия» – 699 559,1 тыс. рублей, ЦСР 4110892793
«Оказание финансовой помощи в целях осуществления бюджетных инвестиций
и поддержки инвестиционной деятельности в Республике Южная Осетия» –
539 584,1 тыс. рублей).
В республиках Абхазия и Южная Осетия на 1 января 2020 года имелись значительные остатки средств финансовой помощи Российской Федерации в целях осуществления бюджетных инвестиций, не использованных в рамках реализации инвестиционных программ в сумме – 1 024 187,6 тыс. рублей (в том числе: по Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республике Абхазия на 2017–2019 годы – 599 689,5 тыс. рублей, Инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2018–2019 годы – 424 498,1 тыс. рублей).
Объем финансовой помощи, перечисленной в 2019 году Минфином Республики
Абхазия генеральному подрядчику Республики Абхазия и Минфином Республики
Южная Осетия генеральному подрядчику Республики Южная Осетия на реализацию Инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республик составил 1 081 370,5 тыс. рублей (64,3 % перечисленной Минкавказом России финансовой помощи) и 2 361 701,87 тыс. рублей (84,7 % перечисленной Минкавказом России финансовой помощи) соответственно.
Стоимость выполненных генеральными подрядчиками в 2019 году работ
в Республиках Абхазия и Южная Осетия в рамках реализации инвестиционных
программ содействия социально-экономическому развитию республик (Республика
Абхазия на 2017–2019 годы и Республика Южная Осетия на 2018–2019 годы)
составила 831 647,6 тыс. рублей, или 76,9 % от объема оказанной финансовой помощи, и 2 245 176,72 тыс. рублей, или 95,1 % от объема оказанной финансовой помощи, соответственно.
Объем средств, перечисленных Минфинами республик Абхазия и Южная Осетия
в рамках реализации инвестиционных программ содействия социально-
экономическому развитию республик, но не освоенных генеральным подрядчикам
на 1 января 2020 года составил 249 778,0 тыс. рублей и 253 202,0 тыс. рублей
соответственно.
Кассовое исполнение Минкавказом России расходов федерального бюджета
в 2019 году в рамках оказания финансовой помощи Российской Федерации в целях
социально-экономического развития Республике Южная Осетия составило
4 660 400,0 тыс. рублей (100 % бюджетных назначений), Республике Абхазия –
3 267 112,4 тыс. рублей (99,5 % бюджетных назначений).
В республиках Абхазия и Южная Осетия на 1 января 2020 года имелись значительные остатки средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития на счете Минфина Республики Абхазия – 309 745,6 тыс. рублей, на счете Минфина Республики Южная Осетия – 260 370,8 тыс. рублей.
Объем финансирования Республике Абхазия в 2019 году Минкавказом России
сокращен на общую сумму 14 947,6 тыс. рублей в объеме нецелевого использования финансовой помощи Республикой Абхазия, выявленного в 2018 году по результатам контрольных мероприятий Федерального казначейства.
По результатам перечисления безвозмездной финансовой помощи Республике
Абхазия и Республике Южная Осетия общая сумма дебиторской задолженности
по расходам по состоянию на 1 января 2020 года составила 2 324 121,5 тыс. рублей, что объясняется несоблюдением сроков сдачи отчетов об исполнении государственных бюджетов республик.
С учетом рассмотрения в феврале 2020 года поступивших отчетов об исполнении
государственных бюджетов республик Абхазия и Южная Осетия, дебиторская
задолженность за 2019 год в размере 1 575 862,6 тыс. рублей списана в 2020 году
дебиторская задолженность Республики Абхазия – 625 440,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность Республики Южная Осетия – 950 422,1 тыс. рублей).
(дебиторская задолженность Республики Абхазия – 625 440,5 тыс. рублей, дебиторская задолженность Республики Южная Осетия – 950 422,1 тыс. рублей).
***
3.4. В части дебиторской и кредиторской задолженности
По состоянию на 1 января 2020 года
основной объем дебиторской задолженности (2 324 121,5 тыс. рублей) приходился
на задолженность, образовавшуюся в результате перечисления безвозмездной
финансовой помощи Республике Южная Осетия и Республике Абхазия, отчеты
по которым в полном объеме не поступили.
***
19.7. Законом № 459‑ФЗ Минкавказу России на 2019 год как участнику
государственной программы «Внешнеполитическая деятельность» в рамках
подпрограммы «Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации» утверждены бюджетные ассигнования в размере 12 410 720,0 тыс. рублей, в том числе в части реализации двух основных мероприятий:
«Оказание финансовой помощи Республике Южная Осетия» – 7 447 600,0 тыс. рублей
и «Обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-
экономического и научно-технического развития» – 4 963 120,0 тыс. рублей.
Исполнение по состоянию на 1 января 2020 года составило 12 395 772,4 тыс. рублей
(99,9 % утвержденной сводной бюджетной росписи на 2019 год).
МИНКАВКАЗ.pdf
Последнее от
- СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА НА 9 СЕНТЯБРЯ
- В СУХУМСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА УМЕРЛА РОССИЙСКАЯ ТУРИСТКА
- СОЧИНСКАЯ ТАМОЖНЯ: МЕДОВЫЕ "ЭКСПРЕССЫ" ЗАДЕРЖАНЫ НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ
- АСЛАН БЖАНИЯ И ДМИТРИЙ КОЗАК ОБСУДИЛИ В МОСКВЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
- ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ОТНОШЕНИЯМИ РОССИИ И АБХАЗИИ 12 ЛЕТ