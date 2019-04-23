РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ГОВОРИТЬ О ПЕРЕХОДЕ К ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО»

«Хотелось бы заметить, что развитие событий в таком русле, как это сейчас представляют, невыгодно, в первую очередь, самой власти. Хотя, я еще раз говорю, очень активно оппозиция пытается представить или отдельно взятые представители оппозиции, что именно власть причастна к этим процессам. Я не собираюсь оправдываться и не собираюсь доказывать обратное. Есть на то соответствующие органы прокуратуры. Если у кого есть какие-либо данные, они обязаны явиться в эти структуры и конкретно называть вещи своими именами. И только тогда можно говорить о тех или иных действиях со стороны органов прокуратуры в отношении того или иного конкретного лица».

В это же время у стен парламента собрались люди, которые были возмущены фактом отравления лидера оппозиции, депутат парламента Аслана Бжания и требовали объективного расследования случившегося и переноса президентских выборов на более поздний срок.

Более чем странно, когда звучат сегодня голоса о том, что господин Бжания является главной действующей фигурой от оппозиции. Я не умаляю значение его как человека, как депутата, но хочу заметить, что буквально два месяца назад стоял вопрос в оппозиции о том, кто пойдет под номером один от объединенных сил оппозиции. Мы хорошо знаем все те встречи, которые проводились и в стенах парламента с отдельно взятыми депутатами, и в кругу оппозиционной среды. От общества трудно скрыть баталии, доходившие вплоть до драк, по данному вопросу. Я думаю, что всем, кто здесь присутствует, в большинстве своем это известно.

Сегодняшние моралисты, а я их по-другому не могу назвать, до последнего очень жестко были настроены против кандидатуры Бжания, занимаясь поиском альтернативной фигуры. Разве мы с вами об этом не знаем? Обществу хорошо известно о попытках выдвинуть в этом процессе новых людей взамен Бжания, и их фамилии называли. При этом эти фамилии обсуждались на фамильных сходах. О них конкретно говорилось. Но по тем или иным причинам у этой группы людей не сложилась та ситуация, которую предполагалось реализовать.

Что касается болезни Бжания, то, по словам Хаджимба, «с первых дней, в ходе первой пресс-конференции, которую проводила объединенная оппозиция, была дана противоречивая информация. Было выдвинуто несколько версий, начиная от пневмонии и заканчивая отравлением. При этом на обращение к представителям Министерства здравоохранения Российской Федерации о реальном диагнозе больного была получена бумага с ответом, что, в соответствии с нормами статьи 13 Федерального Закона от 21 ноября 2011 года об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, «сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну». В этом абзаце говорится, что по отношению к больному Бжания проводились соответствующие обследования медицинского характера, был поставлен диагноз и, к сожалению, об этом диагнозе мы ничего не знаем. Только с письменного согласия самого гражданина или его законного представителя допускается разглашение этих сведений, а также согласно статьи 4 этого же закона представление таковых сведений возможно по запросам правоохранительных структур. К сожалению, по сей день содержание реального диагноза, как я сказал выше, неизвестно.

При наличии или обнаружении криминальных следов в отношении поступившего пациента в больницу медперсонал обязан информировать соответствующие правоохранительные структуры в части этой личности и тех действий, которые совершены по отношению к этому лицу. Здесь же всего этого нет. Я говорил со многими руководителями правоохранительных структур Российской Федерации. Такой информации у них нет. Минздрав Абхазии, Генеральная прокуратура и другие наши правоохранительные структуры по крупицам собирают информацию. Заявители об отравлении Бжания приглашались для разъяснений в Генеральную прокуратуру, однако, похоже некоторых больше устраивает нагнетание обстановки и таинственность вокруг этого дела.

Ннами проводились и проводятся консультации с рядом представителей правоохранительных структур Российской Федерации. Мы проводили не один раз Совет Безопасности с участием наших правоохранительных структур. Обозначали необходимые к проведению мероприятия и Минздраву, и Генеральной Прокуратуре. Когда говорят о том, что мы не вели себя так, как этого требует от нас ситуация и обстановка, это вранье. Мы просто делали это спокойно, без каких-либо потрясений».

По данному факту проводятся проверки Генеральной прокуратурой Абхазии, которая обратилась к своим коллегам по вопросу оказания им помощи по установлению истины в данном деле. Сотрудники Прокуратуры Абхазии работают вместе со своими коллегами в Москве.

Вчера же была получена первая информация от семьи Бжания о состоянии его здоровья, в которой говорится, что процесс лечения отягощен пневмонией. Если рассуждать логически, возникает вопрос, чем болел до пневмонии Бжания, что послужило поводом для того, чтобы он оказался в больнице. По их данным получается, что Бжания вначале был отравлен, а потом у него началась пневмония. В таком случае картина протекания болезни и ее последствия были бы совершенно другими. И учитывая те вещества, о которых говорят, что они присутствуют в организме, ситуация была бы совершенно другой. Об этом, наверное, скажут и врачи, и представители правоохранительных структур.

По имеющейся информации, до последнего приезда Бжания в Абхазию и до попадания в 12-ю городскую больницу города Москвы, он определенный период находился в России, где обращался в лечебные учреждения в связи с недомоганием по причине простудных заболеваний. Об этом хорошо известно врачам Минздрава Абхазии.

Что касается плазмафереза, который применялся в лечении Бжания, как сообщают его родственники, этот способ применяется при очищении крови и используется при острых респираторных и вирусных инфекциях, также он может быть использован при отравлениях. Вследствие чего он был использован, судить не мне. Есть медики, пусть говорят об этом они.

Что касается представленных обществу данных из Германии относительно заявленных параметров наличия тяжелых металлов в организме Бжания. Хочу заметить, что в организме человека присутствует вся таблица Менделеева. Согласно эколого-медицинским нормам существуют так называемые эталонные тесты и предельные нормы наличия в крови и моче ртути и других тяжелых металлов. Представленная информация из Германии свидетельствует, что в моче и крови обнаружены эти вещества, но нигде не сказано, что они представляют опасность для его жизни. Если сравнить эколого-медицинские нормы, показатели, существующие в Российской Федерации ниже тех, которые представила немецкая клиника.

Что касается последних событий и высказываний, которые стали звучать очень громко после всего того, что произошло с депутатом Бжания. Вопросов много. В первую очередь, мы до сих пор не знаем диагноза. Но надеюсь, что мы получим ответы на все вопросы. И эти ответы расставят все на свои места.

В последние дни стали активно провозглашать необходимость проведения конституционной реформы. Раздаются голоса о необходимости перехода к парламентаризму. Мы живем в то время, когда необходимость быстрого принятия решения очень важна для нашего государства. Поэтому говорить о переходе к парламентской форме преждевременно.

Нам нужно сделать все, чтобы страна при всех трудностях и сложностях продолжала, пусть не такими, как хотелось бы, темпами идти вперед. Попытки создать неспокойную обстановку не дадут ничего хорошего и не будут способствовать прогрессу. Тем, кому кажется, что так можно будет что-то решить, хочу заявить, не рискуйте ни нашим народом, ни нашим государством. У нас запас возможностей очень маленький, и надо сделать все, чтобы мы остались как цивилизованное сообщество. А что касается самого Бжания, я, как и любой другой нормальный человек, хочу, чтобы состояние здоровья этого человека было нормальным, чтобы он выздоровел и имя его не использовалось в спекулятивных целях».

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