ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА: «ЕСЛИ ВЛАСТЬ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ИДТИ НАПЕРЕКОР МНЕНИЮ БОЛЬШОЙ ЧАСТИ АБХАЗСКОГО НАРОДА, ТО ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ЛЕЖАТЬ НА ВЛАСТИ, НА ПРЕЗИДЕНТЕ»

«Мы все желаем, чтобы он как можно скорее встал в строй, выздоровел и был вместе с нами. Он признанный лидер большой части населения Абхазии. И он человек, который может провести необходимые преобразования для того, чтобы сделать жизнь людей лучше.

Сухум. 20 мая. 2019 г. Абхазия-Информ. «Мы здесь собрались все на мирную акцию, которая имеет две цели: Во-первых, выразить солидарность лидеру оппозиции (Аслану Бжания – ред. АИ), который подвергся подлому террористическому акту, имеющему цель выбить его из президентской компании 2019 года и расчистить путь для других кандидатов. Это не прошло. У него могучее здоровье. Он выжил». Об этом сказал экс-министр иностранных дел Вячеслав Чирикба, выступая на митинге у стен парламента.

Вторая причина этой мирной акции - просить власти страны, прежде всего Парламент, перенести президентские выборы на более поздний срок - на осень. Это очень разумное решение. В тех условиях, когда один из кандидатов, имеющий все шансы стать президентом, путем теракта выбит из президентской гонки, будет совершенно не справедливо продолжать президентскую компанию, как обычно. Это будет означать, что выборы, если они пройдут, будут нечестными и несправедливыми. Этого мы допустить не можем. И поэтому народ собрался здесь. Здесь сегодня лишь часть народа, который хочет этого решения. Это разумное и мирное решение - перенести выборы. Просим наших народных избранников, а также президента страны, который не показал еще лидерских качеств… Месяц прошел, как начали говорить о том, что произошло, сколько уже было разных событий после этого, а власть только сейчас зашевелилась, и то под влиянием, под давлением общественности. Я думаю, это недопустимо.

Пост президента - это не пост царя Абхазии, а пост госслужащего высшей квалификации. Пусть он проявит свою высшую квалификацию, если он рвался к власти 10 лет, дошел на нее и показал такие результаты.

Давайте все мирно ждать решения парламента - народных избранников, чтобы они приняли единственно правильное решение

Если власть примет решение идти наперекор мнению большой части абхазского народа, то вся ответственность будет лежать на власти, на президенте», - заявил Чирикба.

С утра, 20 мая, у стен парламента проходит акция, участники которой требуют перенесения президентских выборов на более поздний срок и объективного расследования факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.