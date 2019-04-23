ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ НА СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 20 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента проголосовали против введения моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента РА». За мораторий проголосовали 14 из 32 депутатов, присутствовавших на заседании.
Сегодня состоялось внеочередное заседание сессии парламента. В повестку дня было включено два вопроса: об отмене парламентского постановления от 4 апреля 2019 г. «О назначении даты выборов Президента Республики Абхазия» и о введении моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия».
Парламентская рабочая группа предложила перенести президентские выборы на 23 ноября 2019 г. При этом президент Рауль Хаджимаб продолжал бы исполнять полномчия главы государства.
Первым был поставлен на голосование второй вопрос – о введении моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия».
Статья 6 касается назначения выборов Президента Республики Абхазия. Она гласит: «Выборы Президента Республики Абхазия назначаются Народным Собранием Республики Абхазия не позднее чем за четыре месяца и проводятся не ранее чем за три и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий Президента Республики Абхазия.
В случае прекращения Президентом Республики Абхазия исполнения своих полномочий до истечения конституционного срока в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Республики Абхазия, Народное Собрание Республики Абхазия не позднее чем через 15 дней со дня такого прекращения полномочий назначает досрочные выборы Президента Республики Абхазия. Выборы должны быть проведены в трехмесячный срок со дня досрочного прекращения исполнения полномочий Президентом Республики Абхазия».
С утра, 20 мая, у стен парламента проходит акция, участники которой требуют перенесения президентских выборов на более поздний срок и объективного расследования факта отравления лидера оппозиции, депутата парламента Аслана Бжания.
Последнее от
- ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА: «ЕСЛИ ВЛАСТЬ ПРИМЕТ РЕШЕНИЕ ИДТИ НАПЕРЕКОР МНЕНИЮ БОЛЬШОЙ ЧАСТИ АБХАЗСКОГО НАРОДА, ТО ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БУДЕТ ЛЕЖАТЬ НА ВЛАСТИ, НА ПРЕЗИДЕНТЕ»
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «ГОВОРИТЬ О ПЕРЕХОДЕ К ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФОРМЕ ПРАВЛЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО»
- ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ГОТОВИТ РЕШЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РА
- РАУЛЬ ХАДЖИМБА: БОЛЕЗНЬ ЛИДЕРА ОППОЗИЦИИ АСЛАНА БЖАНИЯ НЕ ВЫГОДНА, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, САМОЙ ВЛАСТИ.
- У ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРОХОДИТ МИРНАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА ГРАЖДАН, ТРЕБУЮЩИХ ПЕРЕНОСА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РА.