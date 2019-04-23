ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ВВЕДЕНИЯ МОРАТОРИЯ НА СТАТЬЮ 6 ЗАКОНА О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 20 мая 2019 г. Абхазия-Информ. Депутаты парламента проголосовали против введения моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента РА». За мораторий проголосовали 14 из 32 депутатов, присутствовавших на заседании.

Сегодня состоялось внеочередное заседание сессии парламента. В повестку дня было включено два вопроса: об отмене парламентского постановления от 4 апреля 2019 г. «О назначении даты выборов Президента Республики Абхазия» и о введении моратория на статью 6 Конституционного закона «О выборах президента Республики Абхазия».

Парламентская рабочая группа предложила перенести президентские выборы на 23 ноября 2019 г. При этом президент Рауль Хаджимаб продолжал бы исполнять полномчия главы государства.