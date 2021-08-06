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Абхазия Информ

РУКОВОДСТВО ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ ОСУДИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАПАДА ОБ ОТЗЫВЕ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЮО И РА

Новости Пятница, 06 августа 2021 14:28
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РУКОВОДСТВО ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РФ ОСУДИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАПАДА ОБ ОТЗЫВЕ ПРИЗНАНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ РЮО И РА

Сухум. 6 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев и депутаты Государственной Думы РФ осудили заявления запада об отзыве признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Эти же государства поддерживали режим в Грузии, который своей задачей ставил уничтожение народа Южной Осетии. Российская Федерация приняла решение ввода миротворческих сил и принудить Грузию к миру, то есть фактически, несмотря на позицию запада, Россия пошла на этот шаг, осознавая, что если она вмешается, то народ будет уничтожен. Вопрос, что должна была выбрать Россия? Прислушаться к западу, который натравливал режим Саакашвили на уничтожение, поддерживая его вооружением, или же спасти народ Южной Осетии. Россия выбрала второй путь, она пошла на этот шаг», - сказал Анатолий Бибилов.

«Для нас это не является новостью потому, что каждый год повторяется одно и то же. Наши недоброжелатели используют нашу трагедию для того, чтобы извлечь оттуда какие-то политические дивиденды. Для нас это и подобные заявления, ничего не означают. Мы уже слышали их много раз. Факт признания независимости Южной Осетии со стороны Российской Федерации отзыву не подлежит. Это акт, который закрепил наши двухсторонние отношения и эти отношения развиваются. На сегодняшний день всем известно, что между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия уже создана правовая база двухсторонних отношений - это более ста межправительственных отношений, которые охватывают все сферы жизнедеятельности нашей страны. Этот процесс будет продолжаться и никакая сила нас не заставит отказаться от независимости, и никакая сила не заставит Россию и другие страны, признавшие нашу независимость, отозвать это признание», - прокомментировал министр иностранных дел Медоев.

Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию, начав вторжение с массированного обстрела Цхинвала и населенных пунктов из установок залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий разгромила грузинскую армию. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. (Sputnik Абхазия).

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