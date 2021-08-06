АСЛАН БЖАНИЯ: ДРУЖБА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ БУДЕТ КРЕПНУТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ

На югоосетинской границе Президента Абхазии встретили руководитель Администрации Президента РЮО Игорь Козаев, и глава Дзауского района Андрей Джиоев, министр иностранных дел Республики ЮО Дмитрий Медоев. Президента Абхазии встретили по осетинской традиции с хлебом и солью. Член Совета старейшин Камболат Битиев поблагодарил А.Бжания за визит и поднял тост за дружбу. В свою очередь Президент Абхазии поблагодарил хозяев за тёплый приём и отметил , что всегда рад быть на братской осетинской земле и подчеркнул что дружба между нашими странами будет крепнуть и развиваться. Официальная делегация Республики Абхазия направилась в столицу Южной Осетии - Цхинвал.