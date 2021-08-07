ЗА 6 АВГУСТА В КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ЕЩЕ 3 ПАЦИЕНТА

Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 452 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 118 из них.

Сухум. 7 августа 2021. Абхазия-Информ. По информации Оперативного штаба по борьбе ковидом за 6 августа, в Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, женщина 80 лет, и двое мужчин 69 и 84 лет.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 169 пациентов, в тяжелом состоянии 39 человек, состояние здоровья 69 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 42, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента, женщина 80 лет, и двое мужчин 69 и 84 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18205 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.