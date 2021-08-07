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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ 5 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА «СПУТНИК ЛАЙТ»

Новости Суббота, 07 августа 2021 07:43
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В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ 5 ТЫС. ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА «СПУТНИК ЛАЙТ»

Сухум. 7 августа 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию доставили очередную партию вакцины от коронавируса.

Руководству Абхазии и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которые сегодня, 6 августа были доставлены в республику.

Все переговоры с Российской Федерацией по поставкам вакцин в Абхазию курирует лично Президент Аслан Бжания.

Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской Абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Непростое организационно-правовое сопровождение и логистику осуществляли исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия и представитель оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при Московской абхазской диаспоре Виктория Тарба.

«Спутник Лайт» - это четвертая, зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является однокомпонентной версией препарата «Спутник V».

«Спутник Лайт» - очень эффективное решение для многих стран, находящихся на пике заболеваемости COVID-19: препарат способен давать уровень защиты до 85%.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 07 августа 2021 07:46

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