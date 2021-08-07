В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОВИДМЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

По информации заместителя главврача Гудаутской ЦРБ Ангелины Отырба, сводные медицинские бригады направленные в Гудауту из других медучреждений несут дежурство практически без перебоев.

Сухум. 7 августа 2021. Абхазия-Информ. В Минздраве Абхазии состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Участники заседания обсудили вопросы обеспечения ковидных медучреждений Абхазии медикаментами, расходными материалами и оборудованием, укомплектованности сводных медицинских бригад, которые дежурят в Гудаутской ЦРБ, а также текущую эпидемиологическую обстановку.

По словам Министра здравоохранения Эдуарда Бутба, расслабляться нельзя, эпидемиологическая обстановка пока ещё сложная и необходимо поддерживать ковидные медучреждения.

Министр отметил , что в Гудаутский госпиталь недавно было передано 8 дополнительных кислородных концентраторов, расходные материалы и средства индивидуальной защиты, также два кислородных концентратора Минздрав передал Сухумской инфекционной больнице.

Начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба подчеркнул, что Гудаутский ковидный госпиталь обеспечивают всем необходимым по мере поступления заявок.

Главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что медучреждение на данный момент не испытывает проблем, нет нехватки медперсонала, есть медикаменты и расходные материалы.

Главный специалист лечебного отдела минздрава, врач Сухумской детской поликлиники Есма Гуния проинформировала, что за июль в ковид- кабинете детской поликлиники принято 678 детей, было отобрано 330 тестов на ковид-19 из них положительные 180. За первую неделю августа в отделении принято 107 детей, из них ковид положительные 15.

На заседании также обсудили маршрутизацию рожениц заражённых коронавирусной инфекцией. Для экстренных случаев в Сухумском роддоме открыт специализированный бокс для принятия родов. Планово рожениц с ковид положительным тестом отправляют в Гудаутскую ЦРБ.

Не заседании также обсудили и необходимость создания дополнительных мобильных медицинских бригад, для оказания помощи амбулаторным больным с ковид-19.

Источник: сайт Министерства здравоохранения РА.