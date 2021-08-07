ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ В ЦХИНВАЛЕ

Сухум. 7 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и члены официальной делегации возложил цветы к Мемориалу «Защитников Отечества» в г. Цхинвал.

Официальный визит Главы государства приурочен к очередной годовщине событий августа 2008 года.

В составе официальной делегации: Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба , Министр иностранных дел Даур Кове, Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, Начальник Управления госдачами Беслан Квициния, Депутат Народного Собрания Рауль Лолуа.

В столице Южной Осетии - Цхинвале перед зданием администрации президента состоялась торжественная встреча глав Абхазии и Южной Осетии Аслана Бжания и Анатолия Бибилова.

Официальная делегация Абхазии во главе с президентом прибыла в Цхинвал для участия в памятных мероприятиях по случаю 13-й годовщины грузинской агрессии в августе 2008 года.

Несколько минут назад Аслан Бжания и сопровождающие его лица возложили цветы на мемориальном кладбище во вдворе цхинвальской школе №5.

Президента Республики Абхазия на Театральной площади приветствовал почетный караул под звуки духового оркестра, исполнившего гимны Южной Осетии и Абхазии.

На красной дорожке президента Абхазии встретил Анатолий Бибилов.

В эти минуты проходит встреча Президентов РА и РЮО.

Пресс-служба Президента РА

***В Администрации Президента Южной Осетии прошла встреча президентов Абхазии и Южной Осетии.

Делегация Абхазии прибыла в Южную Осетию с трехдневным официальным визитом для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.

Это первый официальный визит Главы государства в Южную Осетию.

«Аслан Георгиевич, рад приветствовать Вас в Южной Осетии, и хочу выразить Вам большую благодарность за то, что Вы посетили Южную Осетию в канун годовщины начала войны в 2008 году. Это для нас скорбная дата, и мы очень ценим, что друзья приехали нас поддержать», – заявил А.Бибилов. Он подчеркнул, что в ходе встречи планируется обсуждение ряда вопросов, в том числе развитие и укрепление взаимоотношений между двумя республиками.

«Мы на протяжении всего времени сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы проходим одну дорогу. И действовать сообща, координируя наши действия и усилия для достижения справедливых целей, это очень важно и отвечает интересам народов Южной Осетии и Абхазии»,– заявил Президент Абхазии.

Он пожелал народу Южной Осетии процветания, созидания и мира.

В завершение стороны обменялись памятными подарками.

Далее встреча прошла в расширенном формате при участии членов делегации РА и югоосетинской стороны.

Пресс-служба Президента РА.