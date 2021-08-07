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Абхазия Информ

БЕСЛАН АГРБА: «ВАКЦИНАЦИЯ АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА»

Новости Суббота, 07 августа 2021 19:40
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БЕСЛАН АГРБА: «ВАКЦИНАЦИЯ АБХАЗИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА»

Сухум.7 августа 2021. Абхазия-Информ. Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба оказал финансовую и организационную помощь руководству Абхазии в приобретении 5000 вакцин «Спутник Лайт», которые уже прибыли в Абхазию. 

«Благодаря очень слаженной и профессиональной работе нашей команды вакцинация населения Абхазии будет продолжена уже в ближайшие дни»- комментирует Беслан Агрба.

Всю работу по очень сложному организационно-правовому сопровождению и логистике осуществляли Даур Барганджия, исполнительный директор Московской абхазской диаспоры и Виктория Тарба, представитель оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при Московской абхазской диаспоры.

Большое содействие и поддержку оказали Джумбер Ткебучава, Заместитель гендиректора «Концерна Росэнергоатом», Алхас Барзания, Заместитель торгового представителя Абхазии в РФ, Евгений Гордеев, Начальник юридического отдела ООО «Мистраль Трейдинг».

Правление диаспоры выражает искреннюю и персональную благодарность каждому, кто участвовал в этом важном деле, лично Беслану Агрба, Джумберу Ткебучава, Дауру Барганждия, Виктории Тарба, Алхасу Барзания, Евгению Гордееву за оказанную неоценимую и очень своевременную помощь населению Абхазии в борьбе с короновирусной инфекцией.

Вакцина «Спутник Лайт» - это четвертая зарегистрированная в России вакцина от COVID-19, ее разработали в Научном центре имени Н.Ф. Гамалеи. Она является однокомпонентной версией препарата «Спутник V». «Спутник Лайт» это очень эффективное решение для многих стран, находящихся на пике заболеваемости COVID-19: препарат способен давать уровень защиты до 85%.

При этом вакцина «Спутник V» продолжит оставаться основным вакцинным препаратом, используемым для масштабной вакцинации населения.

Источник: страница Московской абхазской диаспоры в Фейсбук.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 07 августа 2021 19:46

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