ЗАВЛАБОРАТОРИЕЙ ИММУНОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ НИИЭПИТ АЛИСА МАТУА О ВАКЦИНЕ «СПУТНИК ЛАЙТ».

Сухум. 9 августа 2021. Абхазия-информ. Заведующая лаборатории иммунологии и вирусологии НИИЭПиТ Алиса Матуа рассказала о том , чем вакцина "Спутник Лайт" отличается от "Спутника V". Сообщает сайт минздрава.

"Спутник Лайт» является первым компонентом (rАd26) вакцины «Спутник V». Эффективность «Спутник Лайт» , после 28 дня вакцинации, составляет до 85 %. Эффективность вакцины, это численное выражение того, насколько у вакцинированных людей снижается риск заболеть , по сравнению с невакцинированными людьми. У части пациентов могут не выработаться антитела после введения "Спутник Лайт" , как после любой и самой эффективной вакцины (индивидуальные особенности иммунитет пациента), но формируются клетки памяти и клеточный иммунитет. Соответсвенно , вакцинированый пациент , не зависимо от наличия или отсутствия антител, больше защищён от инфицирования естественным вирусом , а самое главное от тяжёлого течения заболевания ", - сказала специалист.

Алиса Матуа считает, что 85 процентная эффективность "Спутник Лайт" хороший показатель, так как часть существующих в мире вакцин не достигают такого результата. У "Спутника V" эффективность составляет до 97%.

" «Спутник Лайт» тоже векторная вакцина, но однокомпонентная (то есть вакцинация включает в себя одну прививку, а не две).

Эта вакцина хорошо подойдет тем, кто уже переболел полгода и более тому назад коронавирусной инфекцией. Для этой категории людей она будет иметь максимальную эффективность. Но даже если человек ранее не болел и не прививался, ему непротивопоказана эта вакцина «Спутник Лайт», - подчеркнула Матуа.

"Параллельно с пациентами уже болевшими (полгода и более тому назад ) , мы рекомендуем эту вакцину пациентам которые не болели и не вакцинировались , да, базовый иммунитет будет ниже чем после введения двух компонентов "Спутник V", но он будет", - отметила Матуа.

При этом, противопоказания аналогичны со "Спутником V"

" Мы не делаем вакцину детям, беременным женщинам, при острых инфекциях и обострении хронических заболевании, онко больным в период обострения болезни, пациентам с выражением алергостатусом и иммунодефицитом. Все остальные должны вакцинироваться , особенно люди с диабетом и сердечно сосудистыми заболеваниями (с предварительным обследованием ) так как они в особой группе риска", - подытожила Матуа.